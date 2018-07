Europei U21 2019 | Costacurta e Stefani in visita a Trieste e Udine

calcioweb.eu

: RT @BobbyBrambo: Più o meno un anno fa a Kielce durante gli Europei U21 @zanellidav e io ci interrogavamo su Pickford. Ora ne sappiamo un p… - zanellidav : RT @BobbyBrambo: Più o meno un anno fa a Kielce durante gli Europei U21 @zanellidav e io ci interrogavamo su Pickford. Ora ne sappiamo un p… - BobbyBrambo : Più o meno un anno fa a Kielce durante gli Europei U21 @zanellidav e io ci interrogavamo su Pickford. Ora ne sappiamo un po' di più #ENGCOL - StefanoFioriU2 : @vcobianchi Guarda, intendevo a livello storico. Dal '98 a oggi, di talenti e campioni ce ne sono stati: Mihajlovic… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) A poco meno di un anno dall’inizio della Fase finale del Campionato Europeo Under 21, il vice commissario straordinario della Figc e presidente del Comitato Organizzatore del Campionato Europeo Under 21 Alessandroe il project leader del Comitato Organizzatore Andrea Edoardosi sono recati oggi inche, insieme a Bologna, Cesena, Reggio Emilia e alla Repubblica di San Marino, ospiteranno gli incontri della manifestazione giovanile continentale. Unaistituzionale, quella di, con l’obiettivo di incontrare il neo Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il neo Sindaco diPietro Fontanini e proseguire il percorso di fattiva collaborazione già avviato in fase di candidatura con le precedenti amministrazioni. Con l’occasione,hanno ...