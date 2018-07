Europa | cala surplus partite correnti nel 1° trimestre

'Calabria chiama Europa' - focus sui temi salienti della politica e dell'economia che coinvolgono i Paesi dell'Ue e la nostra regione : Siamo in piena epoca di globalizzazione e, dunque, i Paesi dell'Unione europea non possono fare una politica isolata, occorre unirsi per i grandi temi che riguardano anche i grandi Stati come Cina, ...