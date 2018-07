Estremo sacrificio in The Originals 4 in onda su La5 con un doppio ritorno | anticipazioni

optimaitalia

: Estremo sacrificio in #TheOriginals 4 in onda su La5: anticipazioni 4 e 11 luglio - OptiMagazine : Estremo sacrificio in #TheOriginals 4 in onda su La5: anticipazioni 4 e 11 luglio - morettweet : RT @marcokaf: @morettweet @albertotanas Albert1 a casa di Maurizio nudo, poi si riveste e insieme mi accompagnano a Pontida testimoniando i… - marcokaf : @morettweet @albertotanas Albert1 a casa di Maurizio nudo, poi si riveste e insieme mi accompagnano a Pontida testi… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Sarà un'altra serata ad alta tensione quella che attende il pubblico di La5 che oggi, 4 luglio, ritroverà indue nuovi episodi di The4 a partire dalle 23.20. Ancora una volta per i nostri originali le cose saranno complicate e mentre la voglia di capire cosa sia il nemico e come fermarlo, le rivelazioni e gli intrecci amorosi non mancheranno lasciando il pubblico senza fiato.La quarta stagione continuerà con la messa indegli episodi 7 e 8 ad un passo dal finale al titolo "L'ultimo servo" e "La verità sul vuoto". I Mikaelson sono nuovamente uniti contro il Vuoto ma sembra che gli ultimi dettagli venuti a galla non basteranno a sistemare le cose, cos'altro succederà?Le nuove rivelazioni arriveranno con gli episodi 9 e 10 inla prossima settimana e che precederanno il gran finale di stagione che, molto probabilmente, andrà incon un triplo ...