Estate in Europa | è ora di prestare attenzione 

Estate sotto le stelle : 21 ristoranti con terrazze in Italia e in Europa : Con l’avvicinarsi della stagione estiva sia nella propria città sia in viaggio si tende a uscire sempre più spesso alla scoperta di ristoranti con terrazze e dehors. TheFork, app di riferimento nella prenotazione online dei ristoranti – disponibile per iOS e Android e attiva in 11 Paesi – conferma[1] che durante la primavera e l’Estate del 2017 c’è stata una crescente tendenza a prenotare in locali con spazi all’aperto. In particolare, il 33% ...

Ryanair lancia l'allarme : 'Ritardi e cancellazioni voli - in Europa l'Estate sarà un disastro' : 'sarà la peggiore estate di sempre', parola di Ryanair. Secondo Kenny Jacobs, capo del marketing di Ryanair, 'in Europa si rischia un disastro per i problemi di controllo del traffico aereo: sarà la ...

Viaggi & Turismo : la “perla nascosta d’Europa” - la Calabria è la meta dell’Estate 2018 : Una piccola “punta di diamante” dello Stivale, che si trova nel meridione d’Italia, circondata dalle limpide acque dello Ionio e del Tirreno, a due passi dalla Sicilia. La Calabria è una regione che sorprende per il suo clima mite, il blu del mare che si infrange tra le coste rocciose che si avvicendano alle litoranee sabbiose, ma che offre anche spazi verdi, ancora incontaminati. Saranno, forse questi, in parte, i motivi che hanno guidato il ...

Previsioni Meteo Estate 2018 : caldo sull’Europa sudoccidentale - inizio stagione più fresco a nord-ovest : Il Regno Unito si sta godendo alte temperature in questo mese di maggio che, però, non sono destinate a durare molto. Le Previsioni per questo weekend di vacanza sullo stato sono buone, con le temperature che dovrebbero raggiungere i 25°C in alcuni momenti. Si prevedono temperature di oltre 20°C in molti posti, mentre la media di maggio è solitamente di 17°C. Londra dovrebbe raggiungere i 25°C. Ma i Meteorologi non hanno buone notizie per quanto ...

METEO - SHOCK Estate 2018 : AccuWeather - le previsioni per Italia ed Europa : AccuWeather è il sito leader nel mondo in visibilità, con circa 1 miliardo di accessi mensili. b, Abbiamo riportato frammenti della previsione, estrapolando i contenuti per l'Italia. c, Siamo ...

Pink sarà in tour in Europa nell’Estate 2019 : lo ha confermato lei stessa : Speriamo arrivi anche in Italia! The post Pink sarà in tour in Europa nell’estate 2019: lo ha confermato lei stessa appeared first on News Mtv Italia.

L’Ue regala ai giovani viaggi gratis in Europa per l’Estate - come candidarsi : L'inattiva DiscoverEU consentirà ai giovani dell'Unione per la stagione estiva di viaggiare gratis in tutta Europa fino a 30 giorni e in 4 nazioni differenti.Continua a leggere

L’aridità e il verde dell’Estate - ecco l’Europa senza nuvole vista dallo spazio [FOTO] : Questo mosaico di immagini prive di nuvole, ottenute dal satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus, abbraccia l’intero continente europeo ed oltre. La vista si estende dall’Islanda, nel nord-ovest, fino alla Scandinavia e la Russia a nord-est, e dalla punta più settentrionale della Norvegia e della Finlandia fino all’estremo sud con Algeria, Libia ed Egitto. Mentre il sensore satellitare denominato Ocean and Land ...