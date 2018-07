Estate 2018 | le 5 migliori fotocamere da portare in vacanza

Estate a Pordenone 2018 : gli appuntamenti in programma mercoledì 3 luglio : Ci sarà Musica live con oltre 20 concerti, musicisti di strada, dj set, spettacoli e cicchetti a gogò per tutta la sera in giro per la città. Dalle 19 si esibiscono la Black Fingers Band , Bar Sbico, ...

I pantaloncini da ciclista - oh yes - sono la nuova tendenza moda sportiva dell'Estate 2018 - e sono bellissimi - : Sdoganato il loro primario ruolo sport only, i pantaloncini ciclisti sono prontissimi alla stagione e si preparano agli abbinamenti più inaspettati. Efficacia? Alle stelle. Rimpianti? Neanche l'ombra.

'Il Poema della terra' : come sta cambiando il rapporto tra cultura e natura oggi Editoriale Estate 2018 : Esiste un ente enorme, attivo in ogni parte del globo, che tramite la scienza permette di produrre con poco sforzo, e senza alcun problema legato a siccità, parassiti eccetera, cibo per tutti. Ci ...

10 canzoni dance per l’Estate 2018 : Prometto di non usare mai la parola tormentone in questo articolo che dunque parte con un, se non nobile, quantomeno apprezzabile proposito. Quello di quello di scegliere 10 canzoni dance che ci faranno ballare durante l’estate. Anzi, anche la formula “che ci faranno ballare durante l’estate” può essere definitivamente abolita. Torniamo seri. La musica dance elettronica sta vivendo una stagione di transizione in cui cerca ...

Oroscopo dell'Estate 2018 per amore e lavoro : mesi bollenti per il Gemelli - down il Leone : L'estate è probabilmente la stagione più divertente poiché in molti casi ci è permesso di rilassarci e lasciarci andare. Un momento ideale per incontrare nuove persone, uscire e riposare il corpo e la mente. Ma cosa hanno in serbo gli astri per i segni zodiacali nei mesi più caldi? Oroscopo estivo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Ariete: L'attesa estate è arrivata ed è tempo di sfruttare al meglio questo periodo. Avrete la ...

Eventi Estate 2018 : I festival letterari da non perdere - : ... sport e spettacolo , presentazioni di libri, accompagnati da musica, arte e spettacoli di strada ATTRAVERSOfestival Nelle Langhe, Roero, Monferrato, dal 24 agosto al 9 settembre Incontri, spettacoli,...

Domani al via l'edizione 2018 di "Marghera Estate" : ... oltre a quello ormai affezionato, un pubblico ulteriore, composto da turisti, ma anche da persone provenienti dalla cintura metropolitana, vista la qualità degli spettacoli in cartellone, che è ...

MotoGP - Mondiale 2018 : l’egemonia di Marc Marquez. Un campionato già deciso in piena Estate? : La gara più bella degli ultimi anni di MotoGP ha incoronato alla fine Marc Marquez. In fin dei conti giusto, perché se consideriamo la storia recente è lui il protagonista indiscusso. Giusto, perché circoscrivendo il racconto ai soli 26 giri di Assen, lo spagnolo è stato il pilota che meglio ha interpretato la corrida olandese. Una battaglia a suon di sorpassi, contatti e carenate, come non si vedeva da anni nel MotoMondiale. O meglio, come si ...

Viaggi Estate 2018. California - la guida di GQ : Viaggio on the road sulle strade della California. Tra San Francisco, Los Angeles e San Diego. Con pit stop ad Orange County, l’enclave dei surfisti. E le spiagge super cool intorno a LA San Francisco Si respira un’aria liberal a San Francisco. Così europea, così discreta rivela però quel coté liberal che seduce al primo sguardo. Patria della beat generation, oggi qui si parla di forte innovazione culturale tra design, arte e high tech, grazie ...

Saldi Estate 2018 : Codacons e Guardia di Finanza segnalano come evitare truffe : I Saldi estivi 2018 cominceranno ufficialmente il 7 di luglio. Un evento importante per tutti coloro che vogliono approfittare, a meta' dell'anno, di una serie di convenienti sconti. L'attesa è molta specie per quelli che nel corso della stagione invernale hanno risparmiato sugli acquisti proprio per dedicare le proprie disponibilita' al periodo delle promozioni. Gia' da giorni, in piccole e grandi citta', i consumatori stanno cercando di capire ...

Nail art : cinque trend per l’Estate 2018 : A monitorare le manicure delle celeb non ci si annoia mai. Meghan Markle, ad esempio, per etichetta reale, ha dovuto lasciare i suoi amati colori accesi per abbracciare la gamma dei rosa tenui. La pop star Jennifer Lopez, invece, ha ceduto al grande trend della «logo-manicure» facendosi dipengere sulle unghie le iniziali del suo nome con un lettering stile murales. Jeremy Scott, lo stilista visionario di Moschino, ha creato per le sue modelle ...

Linea Verde Estate – Terza puntata del 1° luglio 2018 – Temi e anticipazioni. : Terminata l’edizione annuale così come lo scorso anno, per tutta Estate, appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Patrizio Roversi e Daniele Ferolla si godono le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo Federico Quaranta e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Estate – Terza puntata del 1° luglio 2018 – Temi e ...

Ascolti TV | Sabato 30 giugno 2018. Uruguay-Portogallo tocca il 42.9% - Balalaika 17%. Un’Estate in Provenza 13.2%. Nel pomeriggio Francia-Argentina 47.4% : Balalaika Su Rai1 Un’Estate in Provenza ha conquistato 2.186.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 la partita Uruguay-Portogallo ha raccolto davanti al video 7.632.000 spettatori pari al 42.9% di share (il pre e il post partita hanno raccolto complessivamente 4.248.000 spettatori con il 26.9%). A seguire Balalaika segna 2.174.000 spettatori con il 17%. Su Rai2 Lei è la mia follia ha interessato 1.074.000 spettatori pari al 6% ...

Da Alvaro Soler a Baby K - ecco i tormentoni dell'Estate 2018 : Non c’è estate senza tormentone. L’anno scorso i lunghi mesi caldi sono stati dominati da “Despacito”, suonata in ogni discoteca, pub o locale della Penisola. E quest’anno...