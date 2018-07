Esperti sulla capacità della Russia ad affrontare una nuova crisi economica

Spazio : Esperti a confronto su tecnologie - future missioni e vita sulla Terra : Dalle serre per la coltivazione in condizioni estreme al recupero delle risorse dagli scarti umani, le soluzioni adottate dall’Agenzia Spaziale Europea per le missioni di lunga durata su Marte e sulla Luna avranno importanti ricadute sulle future sfide del nostro Pianeta. Questi temi saranno al centro di un workshop in programma dal 16 al 18 maggio al Cnr di Roma, nel quale si confronteranno per la prima volta i maggiori esperti della ...