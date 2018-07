Ericsson conquista la rete unica Wind Tre a danno di ZTE | lavori procederanno velocemente?

optimaitalia

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Ne abbiamo l'ufficialità o quasi: laTre passa in buona parte dalle mani di ZTE a quelle di. Il ban partito dagli Stati Uniti per il rifornimento di apparecchiature alla società cinese è oramai cosa conclamata e con questo grave handicap era impensabile che la stessa società potesse affrontare appunto l'era di riammodernamento e ampliamento dell'infrastruttura dell'operatore unico. La palla passa ora alla società svedese, come avevamo pure anticipato ai nostri lettori circa due settimane fa.La notizia scoop per il mercato delle telecomzioni in Italia giunge niente meno che da Bloomberg. Il passaggio di consegne per idellaTre da ZTE esarebbe già avvenuto nel mese scorso di giugno. L'accordo sarebbe pluriennale e riguarderebbe il 60% deicomplessivi pianificati proprio per garantire un potenziato segnale unico ...