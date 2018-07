Enti locali | Mediobanca | Hera e Acea regine utili tra partecipate

ApeTime è un’app dedicata al mondo dei locali che offrono aperitivi - cocktail ed evEnti : ApeTime è un'applicazione dedicata al mondo dei locali che offrono aperitivi, cocktail ed eventi nelle vicinanze e si rivolge sia alle persone in cerca di divertimento serale, che possono consultare le mappe del portale e trovare gli eventi e i locali grazie alla geolocalizzazione, che a baristi, barman, bartender e gestori di locali, i quali possono creare e pubblicare la loro scheda professionale ed esibire tutte le creazioni a base di ...

Ministeri - sanità ed Enti locali : chi vince la gara degli sprechi : L'allarme lo ha lanciato pochi giorni fa la Corte dei conti. 'È ancora troppo alta, anzi più che prevalente - hanno ammonito i giudici contabili - la quota di acquisti di beni e servizi pubblici fatta ...

Collegato Ars - Dissesto finanziario Enti Locali. : Cannata , FI, : "Soddisfatta per l´approvazione dell´emendamento che consente la salvaguardia dei lavoratori nei Comuni in Dissesto" Palermo, 28/06 2018: "Ieri all´Ars è stato ...

FMI ed Enti locali : firmato Protocollo di Intesa per la tutela del territorio del Lago del Turano : firmato il Protocollo di Intesa tra FMI ed Enti Locali per la tutela del territorio del Lago del Turano Mercoledì 13 giugno, nel corso della conferenza stampa di presentazione della quinta e sesta prova degli Assoluti d’Italia di Enduro a Colle di Tora (RI), è stato firmato un Protocollo di Intesa tra la FMI e alcuni rappresentanti degli Enti Locali. Alla presenza del Delegato alle Infrastrutture della Provincia di Rieti, Matteo Monaco, ...

Di Maio : “I primi provvedimEnti? Questa settimana aboliamo i vitalizi. La prossima affronteremo le delocalizzazioni” : “Questa è la settimana buona per abolire i vitalizi dei parlamentari. E’ una questione di giustizia sociale. E subito dopo taglieremo le pensioni d’oro, quelle sopra i 5mila euro netti, percepite senza aver versato i contributi corrispondenti”. Lo ha detto il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio nel corso del suo intervento al congresso Uil. “La prossima settimana – ha continuato Di Maio – ...

Def - Musella - Fi - : "Tesoretto 35 mld da accantonamEnti Enti locali" : "Per rimettere a posto i conti del Paese, per cercare di creare posti di lavoro, per rispondere alle necessità delle piccole e medie industrie è necessario attuare una grande opera di investimenti ...

Bari - imprenditore non paga l'Iva ma ha crediti da Enti locali : assolto : L'uomo inizialmente era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per non aver versato circa 1,6 milioni di euro nel 2009

Bari - imprenditore non paga Iva : assolto/ Ultime notizie : vanta credito di 40 milioni di euro da Enti locali : Bari, imprenditore non paga Iva: assolto. Rocco Lombardi, ex amministratore unico dell'azienda, vanta credito di 40 milioni di euro da Enti locali. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Imprenditore non paga Iva - assolto : vanta credito di 40 milioni di euro dagli Enti locali : In primo grado era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per non aver versato circa 1,6 milioni di euro di Iva ma in appello l'uomo è riuscito dimostrare che quei mandati versamEnti erano dovuti ai crediti per 40 milioni di euro che vantava dall'amministrazione pubblica.Continua a leggere

Imprenditore non ha pagato Iva - assolto in secondo grado : vanta credito di 40 milioni di euro dagli Enti locali : Imprenditore non ha pagato Iva, assolto in secondo grado: vanta credito di 40 milioni di euro dagli Enti locali Imprenditore non ha pagato Iva, assolto in secondo grado: vanta credito di 40 milioni di euro dagli Enti locali Continua a leggere L'articolo Imprenditore non ha pagato Iva, assolto in secondo grado: vanta credito di 40 milioni di euro dagli Enti locali proviene da NewsGo.

InvestimEnti obbligazionari : l'importanza di essere locali - analisi di T. Rowe Price - : Tuttavia, per noi l'economia romena era, in effetti, in larga parte stabile e il gap inflativo era destinato a ridursi. Ciò avrebbe permesso alla Banca centrale di tagliare i tassi di interesse. Il ...

Le tariffe degli Enti locali sono aumentate 3 volte più dell'inflazione : Gli oltre 8000 Comuni e le 20 Regioni d’Italia pesano sempre più sulle tasche degli italiani, secondo il calcolo della Cgia di Mestre. E di contro, l’efficienza della pubblica amministrazione, soprattutto al Sud...

Starbucks chiude per un giorno 8mila locali per razzismo : corso per i dipendEnti dopo lo scandalo : Starbucks si ferma per razzismo. La catena di caffetterie nota in tutto il mondo ha deciso di chiudere per un giorno ottomila locali negli Stati Uniti per appoggiare una campagna contro la discriminazione razziale e consentire ai 175mila dipendenti dipendenti di partecipare ...

Contratto statali : cifre e date di aumenti e arretrati per Sanità ed Enti locali Video : Anche in questo caso dopo quasi un decennio di attesa, i lavoratori della Pubblica Amministrazione nei comparti Enti Locali e Sanita' hanno un nuovo Contratto. Come riporta il noto quotidiano “Italia Oggi”, dopo nove anni il nuovo Contratto di lavoro per questi dipendEnti pubblici è ufficializzato. La firma definitiva dei rispettivi contratti è stata apposta e adesso bisogna capire quando e come le nuove tabelle retributive saranno applicate ...