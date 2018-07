Enti locali | Mediobanca | da partecipate utili di 5 mld in 5 anni 2

Enti locali : Mediobanca - in borsa partecipate rendono 17% in meno di industria : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Le sei società italiane partecipate da Enti locali quotate a Piazza Affari (A2A, Acea, Acsm-Agam, Fnm, Hera e Iren) hanno reso dal 2007 il 17% in meno rispetto alle imprese industriali. E’ quanto emerge dallo studio annuale sulle principali società partecipate dai maggiori Enti locali nel periodo 2012-2016 dall’Area Studi di Mediobanca. Ma solo gli azionisti di Hera, Acea e Acsm-Agam sono ...

Enti locali : Mediobanca - da partecipate utili di 5 mld in 5 anni : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Nel 2016 i ricavi aggregati delle 82 principali società italiane partecipate dagli Enti pubblici, a cui fanno riferimento 414 aziende complessive e circa 150 mila dipendEnti, sono stati di 32,2 miliardi di euro, in diminuzione del 13,5% rispetto al 2012. A pesare è stato principalmente il settore dell’energia elettrica e gas, che ha registrato una flessione del 28,5% dal 2012. A crescere, invece, ...

Enti locali - Mediobanca : Hera e Acea regine utili tra partecipate : Milano, 4 lug., askanews, - Hera e Acea si confermano regine nella classifica basata sugli utili delle principali società partecipate dagli Enti pubblici locali italiani più popolosi. Secondo i dati ...

ApeTime è un’app dedicata al mondo dei locali che offrono aperitivi - cocktail ed evEnti : ApeTime è un'applicazione dedicata al mondo dei locali che offrono aperitivi, cocktail ed eventi nelle vicinanze e si rivolge sia alle persone in cerca di divertimento serale, che possono consultare le mappe del portale e trovare gli eventi e i locali grazie alla geolocalizzazione, che a baristi, barman, bartender e gestori di locali, i quali possono creare e pubblicare la loro scheda professionale ed esibire tutte le creazioni a base di ...

Ministeri - sanità ed Enti locali : chi vince la gara degli sprechi : L'allarme lo ha lanciato pochi giorni fa la Corte dei conti. 'È ancora troppo alta, anzi più che prevalente - hanno ammonito i giudici contabili - la quota di acquisti di beni e servizi pubblici fatta ...

Collegato Ars - Dissesto finanziario Enti Locali. : Cannata , FI, : "Soddisfatta per l´approvazione dell´emendamento che consente la salvaguardia dei lavoratori nei Comuni in Dissesto" Palermo, 28/06 2018: "Ieri all´Ars è stato ...

FMI ed Enti locali : firmato Protocollo di Intesa per la tutela del territorio del Lago del Turano : firmato il Protocollo di Intesa tra FMI ed Enti Locali per la tutela del territorio del Lago del Turano Mercoledì 13 giugno, nel corso della conferenza stampa di presentazione della quinta e sesta prova degli Assoluti d’Italia di Enduro a Colle di Tora (RI), è stato firmato un Protocollo di Intesa tra la FMI e alcuni rappresentanti degli Enti Locali. Alla presenza del Delegato alle Infrastrutture della Provincia di Rieti, Matteo Monaco, ...

Di Maio : “I primi provvedimEnti? Questa settimana aboliamo i vitalizi. La prossima affronteremo le delocalizzazioni” : “Questa è la settimana buona per abolire i vitalizi dei parlamentari. E’ una questione di giustizia sociale. E subito dopo taglieremo le pensioni d’oro, quelle sopra i 5mila euro netti, percepite senza aver versato i contributi corrispondenti”. Lo ha detto il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio nel corso del suo intervento al congresso Uil. “La prossima settimana – ha continuato Di Maio – ...

Def - Musella - Fi - : "Tesoretto 35 mld da accantonamEnti Enti locali" : "Per rimettere a posto i conti del Paese, per cercare di creare posti di lavoro, per rispondere alle necessità delle piccole e medie industrie è necessario attuare una grande opera di investimenti ...

Bari - imprenditore non paga l'Iva ma ha crediti da Enti locali : assolto : L'uomo inizialmente era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per non aver versato circa 1,6 milioni di euro nel 2009

InvestimEnti obbligazionari : l'importanza di essere locali - analisi di T. Rowe Price - : Tuttavia, per noi l'economia romena era, in effetti, in larga parte stabile e il gap inflativo era destinato a ridursi. Ciò avrebbe permesso alla Banca centrale di tagliare i tassi di interesse. Il ...