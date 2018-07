Eni | avvia produzione gas progetto Octp in offshore Ghana

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Eni hato ladi gas dal giacimento di Sankofa, nelintegrato oil&gasCape Three Points (), in, lo scorso fine settimana. Il giacimento produrrà 180 milioni di piedi cubi di gas al giorno (mmscf/d) per almeno 15 anni, una quantità sufficiente per convertire a gas metà della capacità di generazione di energia elettrica del. Lo rende noto il gruppo petrolifero italiano in un comunicato., commenta l’ad di Eni, Claudio Descalzi, “unisce la creazione di valore e la sostenibilità ambientale. Il gas dicontribuirà alla stabilità energetica del, che è un prerequisito per la crescita industriale ed economica, e allo stesso tempo aiuterà a ridurre emissioni dannose. è una prova dell’impegno di Eni per lo sviluppo sostenibile e per le partnership a lungo termine con i paesi ...