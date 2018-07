Eni avvia produzione gas nell'offshore del Ghana : Eni a lavoro nel giacimento di gas di Sankofa , in Ghana , nel progetto integrato oil&gas Offshore Cape Three Points, OCTP ,. Il giacimento produrrà 180 milioni di piedi cubi di gas al giorno, mmscf/d,...

Eni : avvia produzione gas progetto Octp in offshore Ghana : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Eni ha avviato la produzione di gas dal giacimento di Sankofa, nel progetto integrato oil&gas offshore Cape Three Points (Octp), in Ghana, lo scorso fine settimana. Il giacimento produrrà 180 milioni di piedi cubi di gas al giorno (mmscf/d) per almeno 15 anni, una quantità sufficiente per convertire a gas metà della capacità di generazione di energia elettrica del Ghana. Lo rende noto il gruppo ...

Eni : avvia produzione gas progetto Octp in offshore Ghana (2) : (AdnKronos) – Octp è l’unico progetto di sviluppo di gas non associato interamente dedicato al consumo domestico nell’Africa Sub-Sahariana, e garantirà al Ghana forniture di gas stabili, affidabili, e convenienti. Il progetto è stato sviluppato con il supporto della World Bank, ed ha una rilevanza strategica: il gas di Octp può aiutare il Ghana a passare dalla generazione elettrica alimentata a olio ad una fonte più ...

ASviS : avviare subito Commissione per lo sviluppo sostEnibile : Roma, 19 giu. , askanews, 'Siamo molto soddisfatti che, su nostra proposta, sia stata istituita presso Palazzo Chigi la Commissione Nazionale per lo sviluppo sostenibile, così da dare priorità all'...

Arabia Saudita : al Qaeda nella PEnisola arabica definisce "peccati" riforme sociali avviate nel regno : A partire dal 2017, l'Arabia Saudita ha avviato una serie di riforme senza precedenti aprendo le porte a spettacoli di intrattenimento e aprendo in aprendo per la prima volta dopo 35 di divieto le ...

XEnia : l'emulatore di Xbox 360 avvia ed esegue Halo 3 : E' ormai noto come Microsoft non abbia intenzione di lanciare Halo 3 su PC, pertanto ai giocatori PC non resta che contare sull'emulazione per poter rivivere questo sparatutto classico uscito per console, riporta DSOgaming.Ebbene, i giocatori PC saranno felici di sapere che Xenia, l'emulatore di Xbox 360, ora riesce ad avviare ed eseguire Halo 3. L'emulazione sfortunatamente ha ancora qualche cosa da sistemare, essendo lontana dall'essere ...

Ferrovie : aggressioni sui trEni - Regione Lombardia avvia ‘Patti locali’ : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Contro i furti e le aggressione sui treni, Regione Lombardia ha deciso di avviare i ‘Patti locali di sicurezza urbana’ per aiutare quei Comuni dove la situazione è più critica. Uno di questi è Lecco, dove ieri, appunto, c’è stato un incontro convocato dal prefetto Liliana Baccari sul tema della sicurezza ferroviaria. Alla riunione hanno preso parte i vertici provinciali delle forze ...

Gruppo FS Italiane - RFI e TrEnitalia : l'Antitrust avvia istruttoria : Teleborsa, - l'Antitrust ha avviato un'istruttoria per abuso di posizione dominante su Ferrovie dello Stato, RFI e Trenitalia . Lo ha annunciato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , ...

Eni avvia la terza unità di produzione di Zohr : Teleborsa, - Al via la terza unità di produzione , T-2, del progetto Zohr, di ENI, che porterà la capacità complessiva installata a 1,2 miliardi di piedi cubi di gas al giorno , bcfd, . Zohr ora sta ...

Eni : avvia terza unità produzione Zohr : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Eni annuncia l’avvio della terza unità di produzione (T-2) del progetto Zohr, che porterà la capacità complessiva installata a 1,2 miliardi di piedi cubi di gas al giorno (bcfd). Zohr ora sta producendo 1,1 bcf in ramp-up, equivalenti a circa 200 mila barili di olio equivalente al giorno (boed), di cui 75mila attualmente in quota Eni. “Questo straordinario risultato”, sottolinea il gruppo ...

Presidente dell'assemblea regionale del Pd Laura VEnittelli : "necessario avviare un confronto interno per rilanciare l'azione dem sul ... : "Si aprirà al più presto la discussione politica all'interno del Partito Democratico in Molise dopo le sessioni elettorali del 4 marzo e del 22 aprile. E' opportuno, anzi, inevitabile, avviare un confronto interno per rilanciare l'azione ...

Eni avvia la seconda unità di produzione di Zohr : Teleborsa, - ENI viaggia in rialzo a Piazza Affari. Il gruppo del cane a sei zampe mostra un guadagno dello 0,85%, mentre ha annunciato di avere avviato la seconda unità di produzione , T-1, del ...