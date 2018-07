Elicottero Aeronautica per spegnere incendio

sportfair

: #Oggi un equipaggio dell'82 CSAR a bordo di un elicottero HH139A ha effettuato il recupero di una donna di 27 anni… - ItalianAirForce : #Oggi un equipaggio dell'82 CSAR a bordo di un elicottero HH139A ha effettuato il recupero di una donna di 27 anni… - StraNotizie : Sicilia: elicottero Aeronautica Militare interviene per spegnere incendio - mikaanto3 : RT @ItalianAirForce: #Oggi un equipaggio dell'82 CSAR a bordo di un elicottero HH139A ha effettuato il recupero di una donna di 27 anni nel… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – Per la prima volta undell’militare è intervenuto perun, scoppiato nell’agrigentino. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando unHH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue ‘ Ricerca e Soccorso) è partito dalla base di Trapani perundivampato in località Portella Caterina Lucca Sicula in provincia di Agrigento. L’equipaggio, decollato su ordine del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (FE) in coordinamento con il S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Sicilia, si è diretto nella zona colpita dalle fiamme che hanno un fronte di 200 metri. Grazie a 14 sganci in cui sono stati rilasciati circa 10mila litri di acqua, l’equipaggio dell’Militare è riuscito a ...