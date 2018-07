ELEONORA ABBAGNATO A 40 anni ho realizzato quello che sognavo e anche di più

ELEONORA ABBAGNATO - 40 anni sulle punte : Gli incontri più importanti, spesso, avvengono per caso. Così è stato – almeno un paio di volte – anche per Eleonora Abbagnato, nata bionda a Palermo il 30 giugno del 1978. La madre aveva un negozio d’abbigliamento e quando si riempiva di signore, lei, bambina, ingannava il tempo alla vicina scuola di ballo di Marisa Benassai. In questo modo, Eleonora, conobbe e si innamorò della ...