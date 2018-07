Editoria | Storace annuncia la chiusura del Giornale d' Italia | lascio direzione

agi

: Editoria: chiude anche il Giornale d'Italia. Storace lascia la Direzione - affariroma : Editoria: chiude anche il Giornale d'Italia. Storace lascia la Direzione -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) "Cari lettori, con affetto incancellabile devo a ciascuno di voi un mio saluto fraterno. Da ieri non sono più il direttore deld', per volontà dell'editore Marco Matteoni, che lo ha deciso autonomamente, almeno spero...". LoFrancesconell'ultimole apparso oggi suld'. "A conclusione della mia attività, il nostro quotidiano, a quanto ho appreso dalla società editrice, sospenderà le sue pubblicazioni per ripensare la propria missionele. Spero che si tratti di unatemporanea. È stata un'esperienza fantastica, che non dimenticherò mai - conclude- Ma nella vita tutto ha un inizio e una fine. Basta saper ricominciare, forti della propria dignità. Un abbraccio a tutti".