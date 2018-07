Ed Sheeran in Umbria | selfie con le fan per il ritorno in Italia in riva al Trasimeno

optimaitalia

: #EdSheeran in Umbria, selfie con le fan per il ritorno in Italia in riva al Trasimeno (foto) - OptiMagazine : #EdSheeran in Umbria, selfie con le fan per il ritorno in Italia in riva al Trasimeno (foto) - umbriatweets : Ed Sheeran è tornato in Umbria per le vacanze: il cantante beccato ... - - rosamunda1989 : Ed Sheeran di nuovo in Umbria -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Edinintercettato dalle fan per una serie diinal. L'artista britannico è tornato inper un'incursione al centro della Penisola, dove ha una casa proprio nei pressi del lago con una visuale su Panicale. La sua presenza non è passata inosservata, tanto che alcune delle ragazze del centro turistico di Panicale lo hanno bloccato immediatamente per chiedergli di fare una foto insieme.non si è sottratto, prestandosi con entusiasmo alla richiesta delle fan presenti sul luogo. La villa disi trova nel Borgo di Paciano ed è composta da 20 camere. In occasione dell'acquisto, l'artista aveva avuto modo di dichiarare: "C'è una vigna e appena l'ho vista ho deciso che dovevo comprare quel posto. Non sono il tipo da villa a Hollywood, e mi piacerebbe farci crescere i miei figli, se mai un giorno ne avrò"Le nozze con la sua ...