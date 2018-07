Eclissi totale di Sole nel 2019 | un evento all’Osservatorio dell’ESO di La Silla in Cile

meteoweb.eu

: Durerà un'ora e 43 minuti e sarà l'eclissi totale di Luna più lunga fino al 2100. - wireditalia : Durerà un'ora e 43 minuti e sarà l'eclissi totale di Luna più lunga fino al 2100. - fattoquotidiano : Eclissi totale di luna, sarà la più lunga del secolo: il 27 luglio il cielo si tingerà di rosso - stylesxagb : RT @Hesperarethusa: Il 27 luglio ci sarà l'eclissi totale di luna, la più lunga del secolo. La fase di eclissi totale inizierà alle 21.30 e… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Un annuncio veramente inusuale. Undi portata unica. Se siete curiosi, appassionati, non mancate di acquistare il vostro biglietto per l’del secolo! Il 2 lugliouno dei fenomeni naturali più impressionanti sarà visibile dall’Osservatorio di Ladell’ESO in– un’solare! Questi eventi sono molto rari – il prossimo visibile da Lasarà tra 212 anni – e perciò l’ESO sta organizzando al sito una campagna osservativa e una serie di eventi di sensibilizzazione, per cui verrà consentito al pubblico di partecipare allo spettacolare. I biglietti per partecipare saranno disponibili a partire dalle 13:00 CEST (ora italiana) di venerdi 6 luglio. L'articolodinel: unall’Osservatorio dell’ESO di LainMeteo Web.