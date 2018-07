Eccezionale scoperta a Vulci | ritrovato tesoretto monetale

romadailynews

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Gli scavi sono condotti in collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, la Fondazionee il Comune di Montalto di Castro E’ stato, nell’area archeologica di, unrisalente al III sec. a.C. intatto. Ben 15 monete in bronzo di grandi dimensioni, originariamente poste probabilmente all’interno di un borsellino in pelle, sono state rinvenute sopra la tegola di chiusura di un loculo funerario insieme ad uno strigile in ferro (strumento che serviva a detergere il corpo) e numerosi materiali ceramici, in un chiaro atteggiamento rituale a favore di due defunti. o intatto unrisalente al III sec. a.C. Lo rende noto un comunicato della direzione scientifica degli scavi. Uno inumato, sicuramente di ...