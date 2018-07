“È un eroe” Si getta nel fiume | increduli i passanti Poi l’emozionante scoperta È

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Ci sono storie che arrivano dritte al cuore, come quella vi stiamo per raccontare. In un momento così delicato per l’equilibrio nazionale sul fronte dell’immigrazione, arriva una nota lieta che ci deve far riflettere. Solomon Ehigiator, un richiedente asilo nigeriano di 29 anni che risiede a Padova, ha tratto in salvo da morte certa una ragazza di appena 17 anni che aveva deciso di suicidarsindosi nel canale Piovego, che sfocia poi nelBacchiglione. È successo intorno alle 16 e 30. Come spiega Il Mattino di Padova una giovane di nazionalità cinese si èta in acqua con l’intenzione di farla finita. Probabilmente la giovane era disperata per una delusione amorosa, o forse i motivi che l’hanno convinta a farla finita sono altri. Sta di fatto che Solomon, che era sul posto, dopo aver visto la 17ennersi in acqua si è spogliato e ...