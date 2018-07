E’ la squadra spagnola Polideportivo Almeria la vincitrice del I° Torneo Internazionale

romadailynews

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Una finale di altissimo livello degna dello Stadio Tre Fontane di Roma quella che è andata in scena domenica 1 luglio e che ha visto affrontarsi sul terreno di gioco la SS Lazio Calcio a 8, neo campioni d’Italia e gli spagnoli del. Ad alzare il Trofeo sono stati proprio questi ultimi vincendo la finale ai calci di rigore dopo un match agguerritissimo nonostante il caldo. Si è concluso così dopo quattro giorni il I°di calcio a 8 MARCO AURELIO CUP organizzato dall’Unione Italiana Minifootball, nel corso del quale 16 squadre si sono affrontate in una avvincente serie di partite suddivise in una prima fase in gironi ed in una seconda fase ad eliminazione diretta. Quattro giorni di grande calcio, agonismo, entusiasmo e fair play, questo è scaturito dall’incontro di quasi 500 tra atleti e staff tecnici all’interno dei centri sportivi Dabliù Eur e ...