E-commerce | prima di acquistare il 77% degli italiani consulta Amazon

Ecommerce - consegnare pacchi rende sempre di più - il piano di Poste per il primato : Un centro di lavorazione della corrispondenza di Poste (foto: Poste italiane) Tra gennaio e marzo Poste Italiane ha consegnato 15,9 milioni di pacchi ai consumatori privati. Il 23,3% in più rispetto all’anno precedente, come si legge nel resoconto trimestrale. A dare gas è l’Ecommerce. Secondo Netcomm, l’associazione italiana del commercio digitale, quest’anno lo shopping online degli italiani crescerà del 15%. Di conseguenza, aumenterà il ...