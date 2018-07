E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell' ong Open Arms con 60 migranti a bordo

Inter - l'a.d. Antonello su Icardi : "Non è arrivata nessuna offerta indecente" : ... "C'è un contratto in essere e c'è la disponibilità da parte di entrambe le parti di discutere del rinnovo - prosegue Antonello al programma 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - . Ci ...

Antonello : 'Icardi? Non è arrivata nessuna offerta' : ' Ci incontreremo nelle prossime settimane per percorrere questa strada - ha detto a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento -. Speriamo nella soddisfazione di entrambe le parti. Offerte indecenti ...

Meteo - l’estate è arrivata ma ha le ore contate : settimana di afa e bel tempo - pioggia nel weekend : Dopo l'ondata di caldo africano che continuerà per tutto l'inizio della prossima settimana, tornano piogge e grandinate ovunque sull'Italia a partire dal prossimo weekend: tra il 7 e l'8 luglio l'estate lascerà di nuovo lo spazio al tempo incerto.Continua a leggere

MATTEO RENZI COMPRA UNA VILLA DA 1 - 3 MILIONI/ Il mistero della sanatoria : chiesta nel 1986 - arrivata nel 2017 : MATTEO RENZI COMPRA una VILLA da 1,3 MILIONI a Firenze: ultime notizie, polemiche sull'ex segretario del Pd, a gennaio disse di avere 15 mila euro sul conto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:51:00 GMT)

“Sonia - ma Paolo?”. E Lady Bonolis gela tutti così. La risposta della Bruganelli ai follower (impiccioni) è arrivata : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, dal suo profilo Instagram condivide spesso momenti di vita quotidiana che la ritraggono a lavoro, con i figli o in giro con gli amici. Nulla di strano, insomma. Eppure tra i suoi follower qualcuno si è chiesto perché non appaiono mai foto insieme al marito, il conduttore Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli ha deciso di rispondere alle domande dei follower che la seguono sui social pubblicando ...

Antonella Roccuzzo : perché la moglie di Messi è arrivata dopo ai Mondiali in Russia : Antonella Roccuzzo: perché la moglie di Messi non era alla prima partita ai Mondiali di calcio 2018 in Russia Oltre all’Italia, c’è stata fino a qualche giorno fa un’altra assenza importante ai Mondiali di calcio 2018. Si tratta di Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi, che non ha accompagnato il marito in Russia. Un gesto […] L'articolo Antonella Roccuzzo: perché la moglie di Messi è arrivata dopo ai Mondiali in Russia ...

Migranti - anche nave Orione arrivata nel porto di Valencia : Migranti, anche nave Orione arrivata nel porto di Valencia Migranti, anche nave Orione arrivata nel porto di Valencia Continua a leggere L'articolo Migranti, anche nave Orione arrivata nel porto di Valencia proviene da NewsGo.

Aquarius arrivata nel porto di Valencia/ Spagna divisa su accoglienza migranti : MSF attacca Governi Ue : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Microsoft è arrivata tardi nel mercato mobile per via delle battaglie con l'antitrust : In seguito ad una chiacchierata in occasione della Code Conference tenutasi qualche giorno fa, come riporta MSpoweruser sono state rilasciate interessanti dichiarazioni sulla società.Smith ha in particolare espresso alcune considerazioni sulla situazione attuale di Microsoft nel settore mobile, attribuendo alle controversie legali con l'antitrust la colpa del suo tardo arrivo in questo settore che agli albori era molto promettente.Nei primi anni ...

La pubblicità è arrivata nelle Storie di Facebook - per ora in fase di prova : Attualmente le Stories che tutti noi conosciamo sono presenti in WhatsApp, Instagram e Facebook, ovvero tutte le applicazioni più popolari dell'azienda di Menlo Park. Nonostante le Instagram Stories siano state le prime in ordine temporale, e che le altre piattaforme non godano di un elevato utilizzo di tale funzione, Facebook ha deciso di introdurre gli annunci pubblicati a partire dalla sua omonima app di social networking! L'articolo La ...

“L’ultima foto di Giacomo”. Il coraggio di Elena Santarelli. La showgirl è nel periodo più drammatico della sua vita. Costantemente dà notizie sulla salute del suo Jack e adesso è arrivata anche questa : È un momento veramente difficile per Elena Santarelli. L’amata showgirl sta infatti vivendo un periodo complesso in famiglia. Nel 2010 è nato Giacomo, mentre tra anni fa è arrivata anche la piccola Greta. Elena ha sempre condiviso su Instagram tutti i suoi pensieri con i suoi follower, che sono ben un milione e trecento mila, fino al racconto della malattia di Jack. Il bambino di quasi 9 anni è affetto da una grave malattia scoperta a ...