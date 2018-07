Due ragazzi salvati dai bagnini nel mare di Scoglitti

Ai domiciliari molesta Due ragazzine. Calderoli : serve castrazione chimica o ergastolo : 'Non possiamo accettare che un criminale già condannato per reati sessuali, un criminale a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari, abbia potuto, nonostante le misure restrittive, abusare ...

Il Cinema America torna a San Cosimato - una festa per Duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Il Cinema America torna a San Cosimato - una festa per Duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Cinema America - festa per Duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Cinema America - festa per Duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Cinema America - festa per Duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

BOLOGNA - BAMBINO DI 11 ANNI ANNEGA NEL RENO/ Ultime notizie : salvi altri Due ragazzini : BOLOGNA, BAMBINO di 11 ANNI ANNEGA nel RENO: faceva il bagno in una zona vietata del fiume con due amici, che sono riusciti a risalire. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Ancora senza esito le ricerche dei Due ragazzi annegati nel Po a Coltaro : Due ragazzi sono annegati nel Po, località Coltaro, Sissa Trecasali. Si tratta di due 17enni, Zakaria Sabbar e Moretall Seck. I ragazzi, nel tardo pomeriggio, erano andati in riva al fiume con un ...

Due ragazzi inghiottiti dalla corrente del fiume Po : Le speranze sono svanite con il passare delle ore. Due 17enni di Soragna (Parma) sono stati inghiottiti dalla corrente del fiume Po Zakaria Sabbar e Moretall Seck, due amici, sono annegati nel Po nel pomeriggio di domenica...

Parma - Due ragazzi scomparsi nelle acque del Po durante un bagno : Parma, due ragazzi scomparsi nelle acque del Po durante un bagno Parma, due ragazzi scomparsi nelle acque del Po durante un bagno Continua a leggere L'articolo Parma, due ragazzi scomparsi nelle acque del Po durante un bagno proviene da NewsGo.

Sissa Trecasali. Due ragazzi morti nelle acque del fiume Po : Due ragazzi di origine straniera sono scomparsi domenica pomeriggio nelle acque del fiume Po. E’ successo nella zona di Coltaro,

Due ragazzi scomparsi in bagno nel Po : ANSA, - PARMA, 1 LUG - Due ragazzi, secondo le prime informazioni di origine straniera, sono scomparsi nel tardo pomeriggio nelle acque del fiume Po nella zona di Coltaro, una frazione del comune di ...

“Morti accanto al lui”. Il gesto disperato di Due ragazzi per aiutare il papà : Una dinamica terribile, una tragedia che non ha lasciato scampo a nessun componente della famiglia e che ha visto perdere la vita uno dopo l’altro tutti i presenti, intrappolati in un edificio che si è trasformato nel giro di pochi minuti in una prigione mortale. Il padre si trovava all’interno di una cantina quando all’improvviso si è ritrovato a fare i conti con un rogo divampato in maniera tanto rapida quanto ...

Bergamo - Due ragazzine prendono in giro un 15enne disabile. Il post della mamma diventa virale : “mamma le persone così ignoranti vanno ignorate“. Così un ragazzo disabile di 15 anni ha risposto alla mamma che voleva intervenire per fermare due bulle di 16 anni che lo stavano prendendo in giro. Un episodio accaduto in centro a Bergamo, mentre mamma e figlio stavano andando a mangiare un gelato. E la donna ha voluto raccontare questo episodio su Facebook: “Mi rivolgo a tutti i miei coetanei che ormai sono ...