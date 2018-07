Un mare di Droni : arrivano in Italia i robot marini e subacquei utilizzati per monitoraggio dell’ambiente - archeologia e soccorso : droni per il controllo delle acque e per il monitoraggio delle strutture subacquee, sistemi robotici per l’esplorazione delle profondità marine e delle aree archeologiche sommerse e anche imbarcazioni senza equipaggio per il soccorso in mare o il trasporto di merci. Dopo il boom dei droni aerei, anche in Italia si moltiplicano i progetti di nuovi robot per impiego in mare e nei laghi, come pure nei bacini idrici e nei grandi fiumi. Un mercato in ...

Arezzo - un gatto chiude i paDroni fuori dall’auto e arrivano i pompieri : “I gatti stanno conquistando il mondo“, si legge in un tweet che commenta in modo ironico un fatto accaduto ad Arezzo. La notizia, riportata dal Corriere Fiorentino, è di quelle capaci di strappare un sorriso: nella sera di martedì una coppia ha fatto una sosta all’Autogrill di Badia al Pino di ritorno da un viaggio in auto. Prima di scendere hanno liberato i due gatti di casa che viaggiavano dentro la trasportina: i due mici ...

Enel - in centrale Civitavecchia arrivano i Droni : Civitavecchia, 21 mag. – (Adnkronos) – Nella centrale di Civitavecchia arrivano i droni per la gestione ‘hi-tech’ e il supporto dell’attività dell’impianto. L’innovativo sistema, che utilizza droni per supportare le attività di esercizio, manutenzione e protezione dell’impianto, grazie a soluzioni sviluppate dalle due start up israeliane Convexum e Percepto, è stato inaugurato oggi da Enel ...