Dream Alone - recensione

eurogamer

: Limbo incontra una versione cattiva di Braid #DreamAlone #recensione - Eurogamer_it : Limbo incontra una versione cattiva di Braid #DreamAlone #recensione - Andrea_Peduzzi : Amici, è online su @Outcastlive la mia recensione di Dream Alone, il platform puzzle di WarSaw Games che, se lo chi… - Outcastlive : Un @Andrea_Peduzzi particolarmente inacidito ci offre la sua caustica opinione su #DreamAlone -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Nel catalogo del publisher indipendente polacco FatDog c'è anche un piccolo platform dallo stile molto particolare chiamato. È basato su di una favola, ma di quelle che si raccontano agli adulti. O ai più piccoli, ma solo dopo averle rielaborate un bel po', come quelle dei fratelli Grimm. Questa favola in particolare parla di un bambino che intraprende un viaggio da incubo per salvare la sorellina e la sua famiglia, caduti in coma a causa di una strana epidemia che ha colpito il loro villaggio. Il protagonista, quindi, decide di entrare nel mondo dei sogni per incontrare Lady Death, la Signora Morte, e convincerla a risvegliare i suoi affetti. Questa particolare premessa è servita agli sviluppatori per assemblare un interessante gioco di piattaforme in due dimensioni, che prende elementi da esperienze analoghe per rielaborarle grazie ad uno stile originale, che si rifà ...