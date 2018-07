Dramma per Tina Turner | trovato morto il figlio | si è ucciso con un colpo di pistola

“Si è suicidato”. Dramma choc per la super vip : suo figlio si è tolto la vita mentre lei era a una sfilata. Ritrovato “così”. Terribile : Una notizia devastante per la super vip: suo figlio è morto. Si parla di suicidio. Una tragedia senza pari per Tina Turner che, in questo momento, sta soffrendo le pene dell’inferno. Raymond Craig Turner, figlio 59enne della cantante, secondo quanto riporta il Daily Mail, è stato Ritrovato senza vita nel suo ufficio di Los Angeles. Craig si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa. A dare la notizia per primo è stato il sito americano TMZ ...

Maltempo - le Drammatiche immagini dell’alluvione sulle Dolomiti : Moena irriconoscibile. Allerta Meteo massima per la pianura Padana nella sera/notte [LIVE] : 1/10 Moena ...

“Uno schianto tremendo”. Sondrio - è morto un ragazzo. Drammatico incidente - un’altra persona coinvolta : Altra giornata tragica sulle autostrade della Lombardia e sulle strade italiane più in generale con questa estate che continua a confermare il nostro Paese tra i peggiori in Europa per numero di vittime di incidenti stradali. Altro sangue sull’asfalto, dunque: in provincia di Sondrio un altro giovane a bordo di un due ruote è deceduto, mentre uno è in coma all’ospedale di Sondalo (Sondrio) a causa di un grave incidente ...

“Finita caccia all’uomo”. Firenze sotto choc dopo duplice omicidio. I corpi sono stati ritrovati in casa - poi la Drammatica scoperta dei carabinieri sul killer : Ancora sangue nella cronaca italiana e ancora storie che fanno venire i brividi per la loro drammaticità che si abbatte tra le mura domestiche. È successo tutto all’Impruneta, cittadina che sovrasta la città di Firenze, dove in una casa popolare dove sono stati uccisi un uomo e una donna. Come riporta Repubblica, i cadaveri dei due sono stati rinvenuti all’interno di un’abitazione di via Longo da uno dei figli, che non ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 2-6 luglio 2018 : una Drammatica scoperta! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 2 luglio a venerdì 6 luglio 2018: una brutta scoperta! Marina decide di denunciare Alberto Palladini! Anticipazioni Un posto al sole: Marina denuncia Alberto! Guido incontra Mariella e decide di parlarle! La vita in fuga di Anita si fa complessa e difficile… Una drammatica scoperta sconvolge gli invitati al compleanno di Marina! Pathos, trepidazione, alta tensione… a ...

Il Dramma di Claudia Galanti : «Il mio ex è in carcere - io lotto per i miei figli» : Claudia Galanti continua a vivere un periodo difficile dopo la morte della figlia. Il suo ex, Arnaud Mimran, è in prigione ed è preoccupata per la serenità dei suoi figli,...

Mestre - Dramma in lavanderia : operaio muore incastrato nel nastro trasportatore : Incidente sul lavoro all'Hotel Service a Mestre. A perdere la vita è stato un bengalese di 33 anni che lavorava per l’azienda lagunare che si occupa di lavaggio biancheria per alberghi; trasportato all'ospedale dell'Angelo è deceduto dopo poche ore.Continua a leggere

Vesuvio : controlli e bonifiche per evitare un nuovo Dramma : Più sorveglianza per prevenire incendi e roghi di rifiuti tossici, controlli per smascherare attività sommerse, verità sulle devastazioni di ettari di verde, bonifiche: è quanto chiedono i volontari dell’associazione ‘Salute, Ambiente, Vesuvio’ che, a distanza di un anno dalle fiamme che hanno distrutto gran parte della vegetazione sul vulcano più famoso al mondo, hanno promosso un incontro dibattito nella Chiesa di San Vito a ...

Il Dramma dello zapping tra partite in contemporanea : perdersi tutti i gol : Ottant’anni fa, in questo esatto momento, lo scrittore russo Isaac Babel’ se la spassava un sacco. Stava ristrutturando la sua dacia di Peredelkino, ma in realtà nemmeno troppo, se agli amici scriveva: “E’ una bella villa a due piani, circondata da ettari di bosco e così isolata che passo il mio tem

Quella copertina che cristallizza il Dramma delle separazioni al confine col Messico : Una bambina sola e disperata che piange di fronte a un gigantesco Trump che la guarda dall'alto sprezzante è diventata il simbolo del dramma della separazione dei migranti dai loro figli al confine con il Messico. L'immagine impressa sulla copertina su sfondo rosso del Time, con il titolo "Benvenuti in America", ha fatto il giro del mondo cristallizzando una delle pagine più vergognose della storia americana.Nonostante il ...

Red Canzian - il Dramma di salute dell'ex Pooh : 'Dopo Sanremo ho scoperto un tumore'. Il verdetto dei medici / Guarda : L'ex Pooh Red Canzian racconta al settimanale oggi il suo dramma, un tumore che lo ha colpito. Dopo Sanremo Red Canzian ha scoperto di avere un nodulo pericoloso. 'Ho detto ai medici: avete dieci ...

India - la Drammatica fine di Alex Dinu : commercialista di successo si suicida perchè Messi sta giocando male : Dopo 48 ore di ricerche, la polizia ha rinvenuto oggi nel letto del fiume Meenachil il cadavere di Alex Dinu, un commercialista di successo Indiano del Kerala supertifoso di Lionel Messi che era scomparso venerdì scorso dopo la sconfitta dell’Argentina con la Croazia per 3-0. Nella sua pagina online il quotidiano The Times of India cita una fonte della polizia secondo cui i resti di Alex sono stati rinvenuti alle 8.30 locali, confermando ...

“Vivo un incubo”. Dramma per il protagonista di Amici : ricoverato in ospedale : Solo pochi giorni fa è finito in ospedale uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi. È il ballerino Marcello Sacchetta che, come raccontato via social dalla collega e fidanzata Giulia Pauselli, è stato ricoverato a causa di un problema al menisco. Giulia precisa anche che il compagno ha ballato durante la finale del talent andata in onda lo scorso 11 giugno, nonostante avesse già problemi di salute. “Super poteri non ...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - Nela : "Monchi non è matto - nessun Dramma per la Roma" (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:02:00 GMT)