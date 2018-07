Doppio incarico | il prof deve risarcire un milione di euro

Pd - Zingaretti si candida segretario : “Argine ai sovranisti - Renzi dia contributo”. Ipotesi Doppio incarico : A una settimana dall’assemblea nazionale che sancirà le tappe verso il congresso Nicola Zingaretti si candida alla guida del Pd, da riportare in carreggiata dopo i rovinosi deragliamenti delle ultime competizioni elettorali. In caso di elezione annuncia l’intenzione di restare in Regione, o almeno ci proverà. Dichiara guerra ai sovranisti, specie alla Lega che è “forza autoritaria, razzista e xenofoba”, scommette sulla prossima ...