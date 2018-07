“Donna e mamma speciale” Andava a lavoro | poi la tragedia | Cinzia muore a 40 anni Una

caffeinamagazine

: Il post di questa donna per difendere il figlio disabile da due bulle è diventato virale. Come era successo a un al… - redazioneiene : Il post di questa donna per difendere il figlio disabile da due bulle è diventato virale. Come era successo a un al… - SalottoLetture : RT @CarmelaCusmai: L' immagine che la Fallaci ha di Pasolini è quella di una personalità ossessionata dal peccato, di un uomo che venerava… - paranoiacdimple : RT @paulmonite: Mamma guardava uno show con Orietta Berti ma si addormentava in poltrona, al che mio padre cambiava canale per vedere chi l… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Un altro drammatico incidente stradale sulle strade italiane. Questa volta la vittima è una giovaneche ora lascia due bimbi piccoli. Si chiamavaVerna, aveva 40, viveva a Vasto ed è morta nella notte di martedì 3 luglio a seguito di uno schianto avvenuto sulla Statale 16 Adriatica in località Pagliarelli mentre stava andando a. Stando a una prima ricostruzione,viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si stava recando alalla Sevel per il turno di notte quando, per cause ancora in via di accertamento, poco dopo le 23 avrebbe perso il controllo dell’auto andando a schiantarsi contro il guardrail, che si è conficcato sul lato guida attraversando tutto l’abitacolo. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno estratto, insieme all’aiuto di ...