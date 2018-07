Don Giuliano sposa Paolo | il suo legale smentisce il vescovo | ' Adesso è un laico'

La vera storia di Don Giuliano - il prete gay sposo in Spagna : Gli era stato sconsigliato di prendere i voti, ma lui ha insistito e ha pagato un caro prezzo. Oggi, però, è finalmente felice

Verona - Don Giuliano Costalunga ha sposato il suo compagno - la Curia : 'E' ancora prete' : Don Giuliano Costalunga , parroco italiano, raggiante, ha ammesso davanti al mondo intero: "Dopo 10 anni, finalmente, si è realizzato il mio sogno: ho sposato Paolo, amico ed amore di sempre". Il sacerdote, che fino a due anni fa era in servizio a Selva di Progno (piccolo centro del veronese di neppure mille anime, incastonato nel Parco Naturale Regionale della Lessinia), nonostante abbia contratto matrimonio gay è ancora prete; infatti, come ha ...

Don Giuliano Costalunga - sposa collaboratore ma è ancora prete/ Ultime notizie : il vescovo - “vicenda triste” : Un sacerdote veneto si sposa con un altro uomo, ma "dimentica" di spretarsi: è ancora prete ed è sposa to in un matrimonio gay. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Udine. Giuliano Cattaruzzi uccide l’ex moglie pescarese Donatella Briosi poi si spara : Femmicidio a Udine nello studio del notaio Amodio. Giuliano Cattaruzzi ha sparato all’ex moglie Donatella Briosi. Subito dopo si è tolto la vita nello studio del professionista dove la coppia, divorziata da tempo, stava sottoscrivendo la vendita di un immobile di proprietà comune sito a Tarcento, in provincia di Udine.--Il dramma è accaduto intorno alle 10,15 nello studio notarile di via Rialto. Davanti al notaio c’erano oltre a Cattaruzzi e ...