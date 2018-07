Domenica In | Mara Venier parla del malore del marito

Mara Venier a Domenica in - la reazione inaspettata di Maria De Filippi : Dopo il mezzo flop dell'ultima stagione con Cristina Parodi, la Rai ha fatto un passo indietro ed è andata sul sicuro chiamando Mara Venier a Domenica In. Dopo il mezzo flop dell'ultima stagione con ...

Mara Venier e Nicola Carraro/ “Ho letto il contratto di Domenica In mentre mio marito veniva operato" : Mara Venier ha da poco festeggiato l'anniversario dei 12 anni di matrimonio insieme a Nicola Carraro. Tra poco la conduttrice tornerà in Rai, ecco chi è stata la prima a saperlo(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:51:00 GMT)

Mara Venier e il ritorno dopo 4 anni a Domenica In : 'Mi dissero che ero vecchia' : ROMA - 'Allora mi dicevano che ero vecchia. Poi dopo quattro anni mi hanno richiamata, cercata e ora sono qua', dopo 4 anni di assenza, Mara Venier saluta Mediaset e torna in Rai al timone di Domenica ...

Mara Venier e il ritorno a Domenica In : «Mi dicevano che ero vecchia - ora mi hanno richiamato e sono qua» : ROMA - 'Allora mi dicevano che ero vecchia. Poi dopo quattro anni mi hanno richiamata, cercata e ora sono qua', dopo 4 anni di assenza, Mara Venier saluta Mediaset e torna in Rai al timone di Domenica ...

Mara Venier e il ritorno a Domenica In : 'Mi dicevano che ero vecchia - ora mi hanno richiamato e sono qua' : 'Allora mi dicevano che ero vecchia. Poi dopo quattro anni mi hanno richiamata, cercata e ora sono qua', dopo 4 anni di assenza, Mara Venier saluta Mediaset e torna in Rai al timone di Domenica In. La ...

Mara Venier : "Mi dicevano che ero vecchia per Domenica In" : Mara Venier pronta per la prossima stagione televisiva. Nei giorni scorsi sono infatti stati presentati i palinsesti Rai per l'autunno e la conduttrice tornerà al timone di ' Domenica In ', dalle 14 ...

Mara Venier : «Quando mi dicevano che ero vecchia per Domenica In» : Nel 2014, dopo l’addio a Domenica In, Mara Venier parlò per la prima volta del suo desiderio di andare in pensione. «Me ne vado, basta», aveva detto prima di approdare a Mediaset come giudice di Tu Sì Que Vales, opinionista dell’Isola e presenza fissa di interviste e salotti. Oggi, a quattro anni da allora, la «signora della Domenica» torna sul luogo del delitto, nel programma che ha forgiato a sua immagine e somiglianza per nove ...

Domenica In - Mara Venier teme la concorrenza dell'amica Barbara D'Urso : Nel corso della presentazione per i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2018/2019, avvenuta mercoledì 27 giugno con anche la presenza del direttore generale Mario Orfeo, è stata confermata l’indiscrezione che girava da tempo: Mara Venier fara' il suo ritorno in Rai e lo fara' dalla porta d’ingresso principale, visto che sara' al timone di Domenica In. Tutta la prima parte del contenitore Domenicale sara' affidato alla sua esperienza, mentre la ...

Mara Venier lascia Mediaset per Domenica In / "Maria De Filippi? Mi ha incoraggiata anche se..." : Mara Venier lascia Mediaset per Domenica In, ma come l'ha presa Maria De Filippi? La conduttrice svela al Corriere della Sera: "Mi ha incoraggiato, eppure..."(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:22:00 GMT)

Domenica In - Mara Venier teme la concorrenza dell'amica Barbara D'Urso : Nel corso della presentazione per i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2018/2019, avvenuta mercoledì 27 giugno con anche la presenza del direttore generale Mario Orfeo, è stata confermata l’indiscrezione che girava da tempo: Mara Venier farà il suo ritorno in Rai e lo farà dalla porta d’ingresso principale, visto che sarà al timone di Domenica In. Tutta la prima parte del contenitore Domenicale sarà affidato alla sua esperienza, mentre la ...

Mara Venier sfida Barbara D'Urso : 'Domenica In? Mi farà un mazzo tanto - ma gliela farò sudare' : 'Il primo amore non si scorda mai'. E così Mara Venier alla fine non ce l'ha fatta a dire di no ed è tornata a casa, alla sua Domenica In dopo 4 anni di lontananza, di risate a Mediaset. LEGGI ANCHE --...

Mara Venier sfida Barbara D'Urso : 'Domenica In? Mi farà un mazzo tanto - ma gliela farò sudare' : 'Il primo amore non si scorda mai'. E così Mara Venier alla fine non ce l'ha fatta a dire di no ed è tornata a casa, alla sua Domenica In dopo 4 anni di lontananza, di risate a Mediaset. Lo ha ...

Ivars Tre Campanili Half Marathon - una Domenica da record : Vestone - BS, - Sarà una grande festa, come sempre e più di sempre, la Ivars Tre Campanili Half Marathon che si appresta a vivere questa domenica 1 Luglio la sue 12esima edizione. Vestone sarà ancora ...

Mara Venier pronta per Domenica In : “De Filippi mi ha incoraggiato” : Domenica In: Mara Venier e i consigli di Maria De Filippi La conferma ufficiale è arrivata solo l’altro ieri durante la presentazione dei palinsesti Rai 2018/2019 ma le voci si rincorrevano già da tempo: Mara Venier sarà la prossima conduttrice di Domenica In. Alle 17:30, poi, dopo tre ore e mezza di diretta, cederà la linea a Cristina Parodi che presenterà “La prima volta”. Per Mara Venier si tratta di un ritorno a casa: la ...