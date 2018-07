Domani sera a Piacenza La Famiglia Mirabella | uno spettacolo di circo e

Televisione - da Domani su Rai Uno torna SuperQuark con una novità in seconda serata : SuperQuark Musica : domani sera Piero Angela tornerà in prima serata su Rai Uno con una nuova stagione di SuperQuark composta da nove puntate. Ma la novità è un’altra: in seconda serata, dalle 23:50 di ogni mercoledì, ci sarà un documentario di approfondimento sugli strumenti Musicali, ossia SuperQuark Musica, il quale durerà invece cinque puntate. La Musica è sempre stata una grande passione per Piero Angela, il quale oltre a essere un giornalista e conduttore è ...

Lazio - dall'Olympiacos arriva Proto : atteso a Roma in serata - Domani le visite : 'In greco 'Protos' significa 'primo''. Così spiegava ieri Claudio Lotito, presidente della Lazio, parlando di Silvio Proto, l'ultimo in ordine di arrivo dei suoi nuovi acquisti. Dopo Durmisi, Sprocati ...

Azzurri a Groningen. In serata il primo allenamento. Domani il CT svelerà i 12 per i Paesi Bassi. Hackett : confermata lieve distorsione : ... Groningen, ore 18.00 diretta su Sky Sport HD, Romania – Croazia , Cluj, ore 18.00, La formula delle qualificazioni Otto gruppi da quattro squadre con la formula del girone all'italiana. Le migliori ...

Nazionale Femminile - Domani il raduno a Parma : in serata la conferenza stampa e la cena all'Academia Barilla : Eccellenze riconosciute e apprezzate nel mondo come simboli d'italianità: la Maglia Azzurra di Basket e Barilla continueranno a essere partner per trasmettere i valori vincenti di tradizione, qualità ...

AMICI 2018 SERALE/ Chi sarà il vincitore? I pronostici : Irama conquista tutti - anche Elisa ospite Domani : AMICI 2018 SERALE, chi sarà il vincitore tra Irama, Einar Ortiz, Carmen Ferreri e Lauren Celentano? I pronostici dei finalisti e gli ospiti della finale.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 19:58:00 GMT)

Sciopero - da stasera a Domani trasporti a rischio : stop per aerei - bus - metro e treni : treni, bus, tram, metro, aerei. Sono in programma diversi scioperi dei trasporti tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno. Riguardano i mezzi pubblici , Atac e Roma Tpl a Roma e Gtt a Torino, , i treni , ...

Meteo : allerta sul Lazio da Domani sera a successive 18 ore : Roma: precipitazioni da sparse a diffuse con carattere temporalesco Roma – Di seguito la nota emessa dalla Regione Lazio. “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. Con indicazione che dalla serata di domani e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di ...

Allerta meteo Lazio : maltempo da Domani sera per 18 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di domani, giovedì 7 giugno 2018 e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività ...

Cristante stasera a Roma - Domani visite : ANSA, - Roma, 06 GIU - Continua senza sosta il mercato estivo della Roma. Dopo gli acquisti di Coric e Marcano infatti, in serata sbarcherà a Fiumicino Bryan Cristante. Il giocatore dell'Atalanta è ...

Domani l'esordio di Conte per la fiducia - in serata il voto al Senato - mercoledì alla Camera : Primi passi ufficiali in Parlamento per il governo Lega-Cinquestelle. Il premier esporrà il suo discorso programmatico prima al Senato e poi alla Camera. Nel pomeriggio il dibattito, al quale ...

Musica in TV - stasera e domani in scena all’Arena di Verona gli Wind Music Awards - i premi della musica italiana. Domani sera e il 12 Giugno la differita su Rai Uno : Il logo dell’edizione 2018 degli Wind Music Awards. Un tempo l’estate di Musica in TV cominciava con il Galà del Festivalbar, dove in una grande piazza italiana (in genere Piazza Duomo a Milano, il Prato della Valle di Padova o Piazza Plebiscito a Napoli), sempre gremita di gente in ogni angolo, si assisteva alla promozione dei singoli sul mercato per la bella stagione da parte di stelle della Musica italiana e internazionale. ...

Fca - nuovo piano ipotesi unica divisione Alfa-Maserati. Domani Marchionne svela strategie al 2022 : TORINO - Sono giorni di grande lavoro per Sergio Marchionne che a Torino mette a punto con i suoi collaboratori più stretti gli ultimi dettagli del piano industriale 2018-2022 di Fca. La...