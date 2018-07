Genoa : Domani il pre-raduno : ANSA, - GENOVA, 4 LUG - Vacanze finite per i giocatori del Genoa che si ritroveranno domani sera presso il Tower Hotel all'aeroporto Cristoforo Colombo per il pre-raduno. I giocatori convocati per l'...

Genoa : Domani il pre-raduno - da lunedì il ritiro : Vacanze finite per i giocatori del Genoa che si ritroveranno domani sera presso il Tower Hotel all’aeroporto Cristoforo Colombo per il pre-raduno. I giocatori convocati per l’occasione sosterranno test atletici e visite mediche venerdì e sabato e lunedì partiranno per il ritiro austriaco di Neustift. Non tutti gli elementi della rosa sono stati convocati per questa due giorni di test: saranno sicuramente assenti Oscar Hiljemark ...

Meteo : Le previsioni di Domani : Ecco le previsioni del tempo di domani, giovedì 05/07/2018: Roma Tempo stabile e generalmente soleggiato salvo qualche nube innocua specie nelle prime ore del giorno e poi di nuovo dalla serata. Temperature comprese tra +20°C e +32°C. Lazio Ampi spazi di sereno fin dal mattino specie sulle zone interne, mentre sulle coste e sulle zone limitrofe al mattino e poi nuovamente dalla sera e in nottata sono attesi addensamenti localmente anche compatti ...

Udinese - Domani la presentazione del nuovo responsabile dell’area tecnica : domani, alle ore 12.30, si terra’ nella sala stampa della Dacia Arena la conferenza stampa di presentazione di Daniele Pradè, nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Udinese.L'articolo Udinese, domani la presentazione del nuovo responsabile dell’area tecnica sembra essere il primo su CalcioWeb.

Le previsioni meteo di Domani - giovedì 5 luglio : Cielo nuvoloso al Nord, ma non solo, e soprattutto al mattino: poi la situazione migliorerà The post Le previsioni meteo di domani, giovedì 5 luglio appeared first on Il Post.

Fedex-Tnt : Filt - Domani presidio al min. Lavoro contro licenziamenti : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – domani a Roma in occasione della ripresa del confronto, si terrà un presidio davanti alla sede di via Fornovo del ministero del Lavoro. Lo riferisce la Filt Cgil in merito alla vertenza Fedex Tnt sottolineando che ‘entro il 6 luglio, termine di chiusura della procedura si deve trovare un accordo scongiurare i 361 licenziamenti ed il trasferimento di 115 lavoratrici”.L'articolo Fedex-Tnt: Filt, ...

Lavoro : Domani Fondazione Cariplo presenta progetto NeetWork a Bruxelles : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – domani Fondazione Cariplo presenterà alla Commissione Europea il progetto NeetWork , una proposta per contrastare il fenomeno dei giovani che non studiano e non lavorano. In Italia sono oltre 2milioni i ragazzi tra i 15 e i 29 anni in questa situazione e 239mila solo in Lombardia.Nei fatti, il progetto NeetWork prevede un tirocinio retribuito di 4-6 mesi in una organizzazione non profit lombarda, ...

Domanipress vola a Taormina per la settimana “TaoModa Week 2018” : Anche quest’anno la redazione di Domanipress vola a Taormina per la settimana “TaoModa Week 2018″ la kermesse con eco internazionale che alla moda coniuga design, turismo, cultura e sana nutrizione. Serata culminante sabato 21 luglio al Teatro Antico con il tradizionale Gala per la consegna dei prestigiosi e ambiti Tao Awards, assegnati a personaggi del mondo della moda, del design, della televisione, della cultura, dello ...

Rimini : Domani la presentazione del libro per i 110 anni del Grand Hotel. Il calendario degli eventi : ... l'esperienza del lusso fanno essi stessi parte della narrazione, come se il Grand Hotel e Rimini stessa fossero l'incarnazione di quel sogno felliniano che ancora fa innamorare il mondo. Letizia ...