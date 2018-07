Dl Dignità | Salvini | ' Modifiche in Parlamento' Di Maio | ' Non si annacqui'

Decreto Dignità - Salvini e Di Maio aprono a interventi migliorativi in Parlamento : Il vicepremier Matteo Salvini commenta positivamente il lavoro del collega pentastellato Luigi Di Maio , che nella veste di Ministro del Welfare, ha fatto approvare lunedì sera il dibattutissimo ...

Decreto Dignità - Salvini pensa a modifiche. Di Maio : no annacquamenti - : Il ministro dell'Interno: "l'Aula lo renderà più efficiente". Il leader M5S: "Disponibili a interventi migliorativi ma saremo argine a annacquamento". Boeri: "Stipendio minimo riduce povertà"

DECRETO Dignità - SALVINI “CAMBIERÀ IN AULA”/ Ultime notizie : Di Maio - “non si annacqui testo anti-Jobs Act” : Ultime notizie sul DECRETO DIGNITÀ: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:32:00 GMT)

Decreto Dignità - Salvini : "Buon inizio - poi modifiche in Parlamento" : Il presidente Inps Tito Boeri critico sulla reintroduzione delle causali nei contratti a tempo determinato."Sì al salario minimo" Decreto dignità e contratti a termine, quali sono le incognite

Matteo Salvini calpesta ancora Luigi Di Maio : 'Il decreto Dignità lo miglioriamo in Aula' : Un'altra 'istituzionale' entrata a gamba tesa di Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Le tensioni tra Lega e M5s sul decreto dignità sono ancora palpabili e già il vicepremier leghista punta a cambiare ...

Dl Dignità - Salvini : Aula lo migliorerà : A proposito della decisione della Cassazione sul sequestro dei conti della Lega, Salvini afferma:"E' evidente che c'è qualche giudice che fa politica, ma non c'è un disegno generale. Nessuna ...

Dl Dignità - Salvini : "Buon inizio - modifiche in Parlamento".Di Maio : "No modifiche che annacquano" : Di Maio: non manderemo fuori giri i conti pubblici Sul mantenimento dei conti pubblici in regola "condivido pienamente il pensiero del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non siamo un governo che ...

Dignità - Salvini apre a modifiche. Ma Di Maio : "Non va annacquato" : 'A sentire Confindustria - spiega - è la fine del mondo. A sentire Pietro Ichino, la montagna ha partorito un topolino. E invece è semplicemente un provvedimento che è stato scritto, corretto, ...

Dl Dignità - Salvini : Aula lo migliorerà : 11.22 Il decreto Dignità,dice,"è un buon inizio" e "il Parlamento cercherà di renderlo più efficiente e produttivo". Ad esempio, per la Lega, "va introdotto lo strumento dei voucher per la stagionalità nel turismo,nell'agricoltura e nei servizi". Così il vicepremier Salvini. A proposito della decisione della Cassazione sul sequestro dei conti della Lega, Salvini afferma:"E' evidente che c'è qualche giudice che fa politica, ma non c'è un ...

Dl Dignità - Salvini : ‘Buon inizio - l’Aula lo renderà più produttivo’. Di Maio : ‘Modifiche? Ok - ma non si annacqui’ : Il decreto Dignità “è un buon inizio poi il Parlamento cercherà di renderlo ancora più efficiente e produttivo”. Il vicepremier Matteo Salvini ha detto di essere soddisfatto per il primo atto del governo che porta la firma del collega M5s Luigi Di Maio. Ma ha anche dichiarato che “bisogna fare di più” e per questo interverrà l’Aula. “Arginare le delocalizzazioni”, ha detto a margine dell’assemblea ...

Salvini : 'Buon inizio per il decreto Dignità - l'Aula lo migliorerà'. Di Maio : 'Non annacquare le norme' : Il vicepremier Matteo Salvini , a margine dell'assemblea Ania, ha parlato del decreto dignità sottolineando che si tratta di 'un buon inizio. Il Parlamento poi cercherà di renderlo ancora più ...

Decreto Dignità - Salvini 'Buon inizio - ma l Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio 'No a modifiche che annacquano' : ... dichiara a margine del convegno: 'll Parlamento è sovrano, se le modifiche vanno nell'ottica del miglioramento troveranno nel Movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo. Se invece ...

Salvini : «Buon inizio per il decreto Dignità - l'Aula lo migliorerà». Di Maio : «Non annacquare le norme» : Il vicepremier Matteo Salvini, a margine dell'assemblea Ania, ha parlato del decreto dignità sottolineando che si tratta di «un buon inizio. Il Parlamento poi cercherà di...

Dl Dignità - Salvini : è un buon inizio - ma occorre fare di più : Roma , askanews, - Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini giudica positivamente il Decreto dignità appena varato dal Governo e segnala gli interventi di miglioramento che potranno ...