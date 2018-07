: La gara Salvini-Di Maio. Il grillino licenzia il decreto dignità e il leghista licenzia Boeri. Ecco cosa c’è dietro… - ilfoglio_it : La gara Salvini-Di Maio. Il grillino licenzia il decreto dignità e il leghista licenzia Boeri. Ecco cosa c’è dietro… - fattoquotidiano : Dl Dignità, Di Maio: “Con Lega lavoro di squadra. Bagno di Salvini? Era in una piscina di un bene confiscato” - MediasetTgcom24 : Decreto Dignità, Salvini: 'Un buon inizio' #Salvini -

Il decreto,dice,"è un buon inizio" e "il Parlamento cercherà di renderlo più efficiente e produttivo". Ad esempio, per la Lega, "va introdotto lo strumento dei voucher per la stagionalità nel turismo,nell'agricoltura e nei servizi". Così il vicepremier. A proposito della decisione della Cassazione sul sequestro dei conti della Lega,afferma:"E' evidente che c'è qualche giudice che fa politica, ma non c'è un disegno generale. Nessuna preoccupazione per questa sentenza bizzarra".(Di mercoledì 4 luglio 2018)