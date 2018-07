Dl dignità | Cofferati | “Primi provvedimenti in direzione giusta Pd? Avrebbe dovuto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “Decreto di? Le intenzioni sono giuste. Mi pare che si voglia camminare in unache si può largamente condividere”. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, l’europarlamentare di Liberi e Uguali, Sergio, commenta il decreto di. “Certo, i contenuti sono ancora modesti” – continua – “ci sono delle contraddizioni che dovrebbero essere risolte, ma ladi marcia è., inclusa la parte fuori del decreto, quella sulla tutela dei riders. Manca la definizione della subordinazione, ma l’idea di avere un contratto nazionale per questi lavoratori mi sembra. Per quanto riguarda le misure del decreto, ci sono delle novità che andranno discusse in Parlamento, corrette, arricchite, ma è bene che siano sul tavolo, che siano oggetto di discussione”. E aggiunge: “Credo che disincentivare l’uso dei contratti a ...