Disabili | Fontana vede Pancalli | insieme per promuovere sport paralimpico

Disabili - ministro Fontana incontra le associazioni e lancia “tavolo di confronto sui temi”. Ma non si parla di fondi : Il nuovo dicastero della Famiglia e della Disabilità ha aperto i suoi uffici in Largo Chigi a Roma e come prima cosa il ministro Lorenzo Fontana ha accettato di confrontarsi con una delegazione guidata dal presidente della Federazione tra le associazioni nazionale di persone con Disabilità (FAND), Franco Bettoni. Si tratta di uno dei primi atti del leghista, finito al centro delle polemiche per le sue posizioni pro life e per aver detto che le ...

Chi è Lorenzo Fontana - il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità : Lorenzo Fontana, classe 1980 e leghista di lungo corso, è il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità del governo M5S-Lega. Laureato in Scienze politiche e in Storia della civiltà cristiana, Fontana è un ex europarlamentare ed è noto per le sue posizioni anti-abortiste e pro-vita di stampo cattolico.Continua a leggere

