Disabili e sport | proposta di legge di Forza Italia | lo Stato garantisca protesi per tutti

Disabili : Fontana vede Pancalli - insieme per promuovere sport paralimpico : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Lo sport paralimpico è un faro acceso sul mondo delle Disabilità e il nostro ministero ne rappresenta un presidio istituzionale. Serve un lavoro a più voci per valorizzare appieno – e ad ogni livello – le potenzialità di questo straordinario strumento di inclusione”. Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, incontrando oggi al dicastero di Largo Chigi ...

Disabili : Ogni Sport Oltre - dalla Fondazione Vodafone 2 mln a 23 progetti : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Si è chiusa l’edizione 2018 del bando di Oso -Ogni Sport Oltre, la piattaforma digitale promossa da Fondazione Vodafone pensata per avvicinare allo Sport le persone con Disabilità. Due milioni di euro di finanziamenti andranno a 23 progetti selezionati sugli Oltre 600 partecipanti. Hanno sostenuto Oso anche Fondazione Con il Sud e Fondazione Angelini che hanno scelto di cofinanziare alcuni progetti, per ...

Sport e fasce deboli : i nuovi bandi regionali per la promozione di progetti rivolti a soggetti con Disabilità : Pubblicati i bandi per la promozione dello Sport rivolti a soggetti con disabilità e per favorire l’inclusione sociale Diffondere ed incrementare la pratica di attività Sportive e fisico–motorie, con particolare attenzione all’inclusione sociale e alla disabilità. Questo l’obiettivo dei bandi per la promozione dello Sport, pubblicati oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Per quanto riguarda la promozione dell’attività Sportiva ...

Roma - lo scuolabus non è adatto al trasporto Disabili - la bimba salta la gita. La mamma : 'Altro che inclusività' : Ha dovuto rinunciare alla gita con la classe alla tenuta presidenziale di Castel Porziano perché Ilary, 9 anni di Ardea, affetta da tetraparesi, aveva bisogno di un mezzo speciale per il trasporto. Il ...