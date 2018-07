Diritti tv : Veronica Diquattro nuova executive vice president Dazn Italia : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Veronica Diquattro è la nuova executive vice president di Dazn Italia . Lo comunica la società, precisando che la manager sarà alla guida del mercato Italia no, ultimo entrato nel suo business in rapida crescita, e riferirà direttamente al ceo di Dazn , James Rushton. Diquattro arriva da Spotify, dove è stata managing director per l’Europa meridionale e orientale e dove aveva la responsabilità di ...

Diritti tv : Veronica Diquattro nuova executive vice president Dazn Italia (2) : (AdnKronos) – Dazn ha recentemente annunciato il suo ingresso nel mercato Italiano dopo essersi assicurato i Diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma per alcun delle migliori partite di Serie A e per la Serie B per le prossime tre stagioni. A partire dal 2018/19, trasmetterà 114 partite di Serie A a stagione, incluse le partite del sabato sera, e tutte le 472 partite di Serie B, di cui 428 in esclusiva. Altri Diritti ...