Diritti tv | Veronica Diquattro nuova executive vice president Dazn Italia | 2

Diritti tv : Veronica Diquattro nuova executive vice president Dazn Italia : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Veronica Diquattro è la nuova executive vice president di Dazn Italia. Lo comunica la società, precisando che la manager sarà alla guida del mercato Italiano, ultimo entrato nel suo business in rapida crescita, e riferirà direttamente al ceo di Dazn, James Rushton. Diquattro arriva da Spotify, dove è stata managing director per l’Europa meridionale e orientale e dove aveva la responsabilità di ...