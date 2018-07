Direttiva copyright UE | addio anche al data journalism

10 miti da sfatare sulla Direttiva europea sul copyright : (Foto: Frederick Florin/Getty Images) Giovedì 5 luglio, il Parlamento europeo in seduta plenaria dovrà votare la proposta di riforma della direttiva sul copyright. Le nuove regole che potrebbero essere promulgate stanno alimentando un acceso dibattito, tanto che – per esempio – la comunità italiana di Wikipedia ha sospeso il servizio per protesta. Al centro della discussione ci sono in particolare due articoli del nuovo regolamento, il numero 11 ...

Direttiva copyright - Wikipedia si blocca. E tutta Europa le dà ragione : Per protestare contro la Direttiva sul copyright, che sarà votata in seduta plenaria al Parlamento Europeo giovedì 5 luglio, Wikipedia si è bloccata e ha pubblicato un comunicato in cui spiega le motivazioni di questa importante scelta. Vale la pena di spiegare che il testo originale della proposta di Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, indicata con il codice 2016/0280 (COD) e che si compone di ben 33 pagine molto ...

Wikipedia oscurata : protesta contro la Direttiva Ue sul copyright : Chi vuole approfondire le proprie conoscenze su un argomento oggi non vada a farlo su Wikipedia. La celebre enciclopedia online ha deciso oggi di oscurare la pagina e chiudere battenti, almeno per ora. Un logo nero e una finestra verde con un comunicato apparsa in una pagina vuota di servizi, senza voci. È la forma di protesta scelta per opporsi alla direttiva Ue sul copyright in fase di approvazione al Parlamento Europeo, rea di minacciare “la ...

Link tax e copyright : Governo Lega M5S dice no a Direttiva UE : Il 20 giugno la commissione affari Legali dell’UE ha dato l’ok (con una maggioranza molto risicata) alla riforma UE sul copyright e Link tax che ha scatenato grosse polemiche specialmente nelle ultime settimane. Il 4 luglio sarà proprio votata dal Parlamento Europeo. Da un lato il Governo italiano minaccia di non recepirla perché la considera pericolosa, dall’altro lato il presidente del parlamento UE Tajani, passa al contrattacco. Barricate ...

Direttiva UE Copyright e Diritti per gli Artisti Indipendenti : no a leggi bavaglio - sì al pagamento dei contenuti musicali - si chiede incontro al Governo : ALL MUSIC NEWS Direttiva UE Copyright e Diritti per gli Artisti Indipendenti: no a leggi bavaglio, sì al pagamento dei contenuti musicali, si chiede incontro al Governo Marco Mori, Roberto Grossi, Renato Marengo e Giuseppe Marasco: i rappresentanti delle etichette discografiche Indipendenti, degli Artisti e festival per Indipendenti ed emergenti e delle realta’ del folk italiano chiedono un incontro urgente al Governo. A seguito della ...

Nuova Direttiva Ue sul copyright : Di Maio contrario - per Tajani serve "per garantire libertà di espressione" : Con le nuove norme i colossi di Internet come Google, Facebook e YouTube dovrebbero pagare i diritti d'autore per i contenuti diffusi sulle loro piattaforme

