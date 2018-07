Diplomati magistrali e salvezza dei ruoli e delle cautelari

Decreto Dignità e Diplomati magistrali : il Governo prende tempo : Con l’approvazione del Decreto Dignità si attendeva una soluzione per i diplomati magistrali. Soluzione che non è arrivata. Anche la FLC CGIL ha emesso in proposito un comunicato, che riportiamo qui sotto. Decreto Dignità non risolve sui diplomati magistrali La FLC CGIL scrive sul Decreto Dignità approvato e i diplomati magistrali: “Roma, 3 luglio – […] L'articolo Decreto Dignità e diplomati magistrali: il Governo prende ...

Scuola - Diplomati magistrali "salvi" per 120 giorni : il governo congela il licenziamento. I prof : "Non basta" : Tutto rinviato per i diplomati magistrali che, a causa della sentenza del Consiglio di Stato, rischiano di tornare nelle graduatorie d'istituto. Il governo, ieri, con il decreto dignità ha congelato la situazione dei 5.600 insegnanti che avevano già ricevuto la cattedra a tempo indeterminato (con riserva) e degli altri 45mila che rischiano di essere depennati dalle Gae (Graduatorie a esaurimento, ndr), perdendo ogni speranza d'assunzione.

Dal Cdm altri 120 giorni per i Diplomati magistrali : I diplomati magistrali attendevano con estremo interesse la riunione del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato il decreto dignità. In gioco c'è la ripresa del lavoro a settembre il diritto di sapere se potranno mantenere le cattedre anche per il prossimo anno scolastico. Al termine della riunione del Cdm è stato lo stesso […]

Scuola : estate all'insegna dei Diplomati magistrali e della Buona Scuola : La questione diplomati magistrali ci accompagnerà anche nelle vacanze estive. I precari sono sempre uno dei temi al centro del dibattito politico in ambito scolastico. A fine luglio avranno, come sempre, la possibilità di capire il loro futuro e dove e come saranno destinati. La Scuola questa estate risulterà essere un po come il calciomercato, […]

Verso lo sblocco della questione dei Diplomati magistrali : Le prime indiscrezioni sulla soluzione post plenaria per i diplomati magistrali respinti dalle Gae sembrano cancellare completamente tutti i peggiori incubi in cui 50.000 maestri e maestre sono piombati da quella sera del 20 dicembre 2017. A rivelare il progetto del nuovo esecutivo, in lavorazione presso la VII Commissione del Senato, è un articolo di […]

Nessun concorso selettivo per i Diplomati magistrali : lettera : Per immettere in ruolo i diplomati magistrali non occorre Nessuna selezione. Ciò in virtù della natura abilitante del titolo e dell'enorme esperienza acquisita sul campo. Questo il senso di una lettera che ci è giunta in redazione. A dire la verità, quanto scrive il mittente sta girando con un post su tutti i gruppi fb […]

Graduatoria unica per i Diplomati magistrali : Una Graduatoria unica in cui inserire precari storici e diplomati magistrali in possesso di una cautelare. Si tratta di un'ipotesi formulata da Fabio Rampelli di Fdi. Il vice-presidente della Camera la espone in una intervista rilasciata al portale Tecnica della Scuola. In questo modo si potrebbe risolvere il problema della supplentite e porre fine alla […]

Cobas - Diplomati magistrali : no selezioni - no paletti : Il 20 giugno scorso i Cobas hanno organizzato un presidio con la partecipazione di alcune rappresentanze di diplomati magistrali. L'occasione è stata propizia per un incontro con alcuni parlamentari. Sentito anche il Sen. Pittoni sulla questione del decreto d'urgenza. I Cobas hanno puntualizzato il loro no a qualsiasi ipotesi di concorso selettivo. Al termine del […]

Diplomati magistrali - Pittoni : "Ok al Decreto Legge d'urgenza" - news 21/06 : Sarebbero davvero pochi i giorni per la presentazione di un DDL d'urgenza per sbloccare definitivamente il nodo Diplomati magistrali. A confermare le indiscrezioni di queste settimane è lo stesso neo Presidente della VII Commissione Istruzione al Senato della Repubblica Italiana. Caso Diplomati magistrali, il neo Presidente della VII Commissione Istruzione, Sen. Mario Pittoni, dichiara: "Entro […]

I Diplomati magistrali incontrano i politici : diplomati magistrali all'azione il giorno dopo l'estensione in Parlamento della proposta della Malpezzi. Qualsiasi soluzione che comprenda una selezione dei docenti va respinta senza se e senza ma. In tutta la penisola si moltiplicano le contestazioni verso quella politica che per vent'anni ha prodotto continue ed ingiuste discriminazioni. Soltanto 5 giorni fa una delegazione di […]

Comunicato di Azione Scuola a tutela dei Diplomati magistrali : I diplomati magistrali guardano alla formAzione del nuovo esecutivo e alle nomine al Miur con massima attenzione. Il tempo stringe ed una soluzione diventa urgentissima. Al riguardo Azione Scuola ha diramato il seguente Comunicato stampa. Comunicato stampa I diplomati magistrali chiedono alla politica di affrettarsi a trovare la quadra al problema aperto dalla Plenaria. Azione […]

Diplomati magistrali - ecco il DDL Malpezzi (PD) : ultime notizie 13/06 : ultime notizie 13 giugno. Oggi la senatrice Simona Malpezzi del PD ha presentato la proposta legislativa per risolvere la grave questione dei Diplomati magistrali, così come preannunciato ieri in un nostro articolo. Secondo la senatrice Dem, il testo presentato oggi potrebbe essere approvato attraverso un Decreto d'urgenza. Questa prospettiva eviterebbe problemi e conflitti per quel […]

Scuola - precariato e Diplomati magistrali : chiesto incontro urgente con Ministro Bussetti : Appello lanciato al Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, affinché vengano trovate soluzioni 'urgenti ed efficaci' per la questione legata ai diplomati magistrali. Ma non solo. Sono diverse le priorità da risolvere nella Scuola, priorità che riguardano il precariato e la ridefinizione degli organici in linea con quanto disposto dalla direttiva 70/99 UE, a partire dai posti di sostegno agli alunni disabili.

Scuola - Diplomati magistrali - precariato e organici : senza decreto urgente nuovo anno a rischio regolarità : Rimane irrisolto il nodo sui diplomati magistrali, precariato e organici, tanto che il sindacato della Scuola Anief chiede un incontro urgente al neo Ministro del MIUR Marco Bussetti . Secondo il ...