Diletta Leotta passa dal calcio al reality

Diletta Leotta al timone de Il Contadino cerca moglie : da erede di Ilaria d’Amico a zappette e cuori infranti : Solo qualche giorno fa abbiamo parlato della nuova edizione de Il Contadino cerca moglie e di come partecipare ai casting ma, a quanto pare, in casa Sky si stanno scaldando già i motori in attesa della messa in onda. Da Simona Ventura a Ilenia Lazzarin sembra che sia arrivato il momento di Diletta Leotta di raccogliere il pesante testimone. La bella star dei social e giornalista sportiva di Sky dovrebbe essere la nuova conduttrice del dating ...

Diletta Leotta conduce Il contadino cerca moglie 4 in autunno su Foxlife (Sky - 114) : Dopo l’esordio con Simona Ventura, Il contadino cerca moglie e il passaggio di testimone a Ilenia Lazzarin per le due successive edizioni, ora è il turno di Diletta Leotta, nuova conduttrice de Il contadino cerca moglie, il dating show in onda in autunno su Foxlife (Sky, 114) con protagonisti 5 contadini che...

Il Contadino Cerca Moglie 4 : Diletta Leotta nuova conduttrice : Diletta Leotta Nel prossimo autunno FoxLife continuerà a coltivare l’amore con Il Contadino Cerca Moglie. E lo farà con una nuova padrona di casa (o meglio, di fattoria): ci sarà Diletta Leotta, volto di SkySport, alla guida della quarta edizione. Toccherà alla conduttrice catanese accompagnare il pubblico alla scoperta delle campagne italiane attraverso le vite e i sentimenti di cinque agricoltori alla riCerca dell’anima gemella, ...

Diletta Leotta : dal calcio al «Contadino cerca moglie»? : Dallo stadio alla masseria, dai rigori alle mucche, dai gol da commentare alle olive da raccogliere. Dopo la cessione dei diritti della Serie B a Perform per un valore di oltre 22 milioni di euro, Diletta Leotta si guarda intorno, decisa a proseguire la sua carriera televisiva sotto una nuova stella. Una stella che, secondo TvBlog, avrebbe il nome de Il contadino cerca moglie, il dating-show portato a battesimo da Simona Ventura e pronto a ...

