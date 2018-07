Dignità populista

huffingtonpost

: Vergonia. Un governo populista fascista che fa un decreto legge per dare dignità ai lavoratori. Rubare così in casa… - riccardoalfieri : Vergonia. Un governo populista fascista che fa un decreto legge per dare dignità ai lavoratori. Rubare così in casa… - StefaniaCarini : Decreto Dignità, la cannonata populista e il rischio boomerang per i precari - daniele_g__ : Qualcuno mi sa indirizzare a un’analisi seria del ‘decreto dignità’ che non sia ridiculously biased? Tipo che non… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, leghista difende il decreto Dignità intervistato dal Corriere della sera:"Un provvedimento che risponde ad una sensibilità sempre più diffusa - dice Giorgetti-. E' legittimo che la gente aspiri a una visione un po' più stabile dell'esistenza. Ma definire questo come "di sinistra" a me pare assai riduttivo".Il riferimento è alle norme sui contratti a termine, ma ci sono anche quelle che rendono pesante la delocalizzazione delle imprese. Per cui Giorgetti non lo vuole definire né di destra né di sinistra il decreto, ma. Anche se ammette che dentro la Lega c'era e c'è più di un mugugno per un testo voluto e spinto dal ministro Di Maio:"All'inizio c'erano alcune perplessità. Poi, però abbiamo raggiunto l'equilibrio. ...