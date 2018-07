Diabete | uno studio rivela | ' Anche l' inquinamento tra le possibili cause'

Blastingnews

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Una ricerca condotta dalla Washington University school of Medicine a St. Louis, in collaborazione con il Veterans Affairs (VA), hato che l'atmosferico intensificherebbe il pericolo di sviluppare il. Questo tipo di problematica sarebbe stata riscontratain quelle nazioni denominate 'sane' dal punto di vista atmosferico dal World Health Organisation (Who). Ilè una patologia che si è sviluppata in maniera molto più frequente negli ultimi anni. Si pensi infatti che, nel mondo, sono circa 420 milioni le persone che ne sono affette di cui solo 30 milioni negli Stati Uniti. I risultati delloIn base ai dati Istat risalenti al 2016, le persone diabetiche in Italia sono più di 3 milioni. Lesono in realtà molteplici, tra cui un'alimentazione errata ed uno stile di vita poco attivo. A tutte questesopra citate, si aggiungerebbe adesso ...