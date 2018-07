Di Maio | Di Battista e Fico | il ' legittimo sospetto' ' Vuoi vedere che?' | cosa non

Alessandro Di Battista prepara il golpe nel M5s : 'Luigi Di Maio un leone. Eppure...' : Dagli Stati Uniti, ahinoi e ahi per Luigi Di Maio , continua a tromboneggiare Alessandro Di Battista . Già, l'aspirazione alla leadership del M5s è fortissima. Dunque, ogni giorno è buono per ...

CAOS M5S/ "Casta" vs rivoluzionari - Di Maio nel mirino di Fico-Di Battista : Il governo italiano ha fatto saltare la bozza del vertice Ue di domenica. Ma nei 5 Stelle c'è grande agitazione e Conte e Di Maio sono in difficoltà. Ci pensa Moavero (per ora). MARA MALDO(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 06:01:00 GMT)SAVONA/ "La mia Europa aiuterà anche la Germania"CAOS UE/ Italia, attenta alla trappola greca di Merkel & Macron, di N. Berti

Alessandro Di Battista - "M5s - lotta di più"/ "Di Maio un leone. Dibattito Migranti - corrotti gongolano" : Alessandro Di Battista, "M5s, lotta di più": l'esponente pentastellato su Facebook ha elogiato Luigi Di Maio e ha commentato il Dibattito sui Migranti(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:24:00 GMT)

Migranti - Di Battista : “Se parliamo solo di loro - i corrotti gongolano”. Ai ministri M5s : “Lottate di più - come fa Di Maio” : Prima il caso Aquarius, poi il braccio di ferro con i Paesi Ue per la ripartizione dei Migranti, ora il conflitto con la ong Lifeline. Sullo sfondo l’imminente Consiglio europeo del 28 e 29 giugno chiamato a dare una risposta all’emergenza immigrazione. Un tema, questo, su cui si è focalizzata l’attenzione del governo Conte (e dei suoi leader) sin dalla sua nascita. Ma ora l’ex parlamentare pentastellato Alessandro Di ...

Di Battista : pretendo lotta ministri M5s in Ue - Di Maio è già leone : Roma, 21 giu. , askanews, 'Dai ministri del Movimento 5 Stelle pretendo un atteggiamento di lotta ancora più ostinato. Quello che sta dimostrando Luigi tra l'altro, il quale combatte sempre come un ...

Quando Di Maio e Di Battista dicevano : "Togliamo le pistole dalle case degli italiani e lo strapotere alle lobby delle armi" : "Togliamo le armi dalle case degli italiani". Non molto tempo fa, a maggio del 2015, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio lo scriveva su Facebook dopo la sparatoria di Miano, a Napoli, dove l'infermiere Giulio Murolo dopo una banale lite aveva aperto il fuoco e ucciso 4 persone, tra cui il fratello e la cognata, un vigile e un passante e ferito carabinieri e poliziotti. Murolo aveva in casa tre armi: una pistola, un fucile e un fucile ...

Aquarius - Alessandro Di Battista : “Sto con Toninelli e Di Maio. Per me il futuro degli africani è in Africa” : La forzista Laura Ravetto lo accusa per il suo silenzio sul caso Aquarius, durante la trasmissione Agorà su Rai 3. E Alessandro Di Battista dopo poche ore (fuso orario permettendo) risponde. “Mi hanno riferito che in alcune trasmissioni televisive italiane qualcuno si domandava il perché di un mio ‘silenzio‘ riguardo alle tematiche legate all’immigrazione”, ha scritto su facebook l’ex parlamentare del ...

"Voglio ringraziare Luigi Di Maio, ci ha sempre creduto quando non ci credeva praticamente nessuno". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, tra i volti più noti del M5S.

Di Maio : "Se si torna al voto richiamiamo Di Battista" : "Assistiamo a una dinamica in cui il centrodestra si sta svuotando" a vantaggio di "una sola forza politica", aggiunge il leader grillino riferendosi alla Lega. Le prossime elezioni, osserva il ...

Perché Di Maio non ha mai guardato «House of Cards» (e Di Battista sì) : Ora: menomale che Frank Underwood non c’è più (per Kevin Spacey la Casa Bianca è diventata ormai l’ultimo dei problemi), Perché se il buon vecchio Frank avesse visto il pasticciaccio combinato in Italia dal leader del M5S Luigi Di Maio, sarebbe andato su tutte le furie. E non a torto. LEGGI ANCHESalvini e Di Maio, una storia d'amore durata 84 giorni Ce lo domandiamo anche noi: possibile che non una ma bensì cinque stagioni di House of Cards non ...

Ritorno al voto - Di Battista pronto a sostituire Di Maio? : ... anche perchè Matteo Salvini sembra essere il vero vincitore dello stallo che si è creato in seguito al 'niet' del Capo dello Stato sul nome di Paolo Savona all'Economia. I sondaggi parlano chiaro: ...

Governo - Di Battista : “Ho parlato con Di Maio - Quirinale mente. Mi accusino pure di vilipendio” : “Il Quirinale mente, mi assumo le mie responsabilità, mi accusino di vilipendio. Credo fermamente in quello che mi ha detto Luigi Di Maio“. Lo afferma Alessandro Di Battista del M5s, intervenendo a Otto e Mezzo, su La7, riferendosi alla smentita arrivata dal Colle sulle parole di Di Maio, il quale a Pomeriggio Live ha detto che erano stati a Mattarella fatti altri nomi per l’Economia, Siri e Bagnai. Di Battista puntualizza: ...