Di Maio | Conti pubblici | ok Tria

Conti pubblici : Di Maio - non vogliamo mandarli fuori giri - debito giù con investimenti : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Condivido pienamente il pensiero di Tira, perché è il pensiero di tutti quanti noi. Noi non siamo un Governo che vuole mandare fuori giri i Conti pubblici, non vogliamo danneggiarli”. Ad affermarlo, a margine dell’Assemblea di Ania, è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.“Siamo quelli – sottolinea- che dicono diminuiamo il debito pubblico facendo gli ...

Dopo i migranti i conti pubblici - Di Maio all'Ue : "Pronti a tenerli fino alle 4 di notte per ottenere quello che vogliamo" : "Ci servono margini di bilancio. Abbiamo detto che è la fine dell'austerity e così dev'essere. Noi siamo persone responsabili, non vogliamo certo strappare. Ma a Bruxelles devono sapere che non stiamo più a rimorchio". Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio in una intervista a La Verità. E assicura:"quello che si è visto sugli immigrati è solo l'antipasto ...

POVERTÀ - ISTAT “5 MILIONI SOTTO SOGLIA”/ Di Maio “Reddito di Cittadinanza entro 2018” : ok da Corte dei Conti : Italia, dati ISTAT: 5 MILIONI di persone in POVERTÀ assoluta, 1,3 MILIONI famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 MILIONI dal futuro incerto. Di Maio, "Reddito Cittadinanza da 2018"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:08:00 GMT)

La Corte dei Conti promuove il reddito di cittadinanza - Di Maio : "Entro il 2018" : Il reddito di cittadinanza si può fare. E a dirlo, questa volta, non è il Movimento 5 Stelle - che fa del sussidio una delle sue principali battaglie -, bensì la Corte dei Conti, che riconosce alla misura di matrice pentastellata di essere "un importante sostegno alle fasce più deboli". E così i 5 Stelle, Di Maio in primis, possono festeggiare l'endorsement.Il leader pentastellato, infatti, ha rivendicato il tutto sui propri canali social dove ...

Di Maio : 'Un miliardo dal taglio alle pensioni d'oro' - il Pd : 'Conti sbagliati' : Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, intende mettere un tetto alle cosiddette "pensioni d'oro", quelle che superano i 5.000 euro, qualora i contributi versati non giustifichino tale importo. Con tale provvedimento egli si aspetta di ricavare un miliardo di euro da utilizzare per coprire il costo dell'aumento delle pensioni minime che contestualmente vorrebbe realizzare. I conti che non tornano Secondo i calcoli di Di ...

Tagli alle pensioni - FI : "I conti di Di Maio non tornano" : Luigi Di Maio dopo aver messo al centro dell'agenda del suo Ministero il reddito di cittadinanza , oggi fa un altro annuncio ma che riguarda le pensioni . Il ministro del Lavoro infatti ha affermato ...

Pensioni - Martina : Di Maio prende in giro italiani - rifaccia conti : Roma, 23 giu. , askanews, 'Di Maio prende in giro gli italiani, rifaccia i conti. Con la Flat tax i redditi dei pensionati d'oro cresceranno del 30%. A tutti gli altri solo briciole #Pensioni #...

Di Maio : "Taglieremo le pensioni d'oro". I suoi conti - però - non tornano : Anche di sabato mattina Luigi Di Maio ha trovato il tempo per fare un annuncio: "diminuiremo le pensioni d'oro per aumentare le minime". Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro è convinto che riducendo le cosiddette pensioni d'oro, "quelle sopra i 4-5mila euro al mese", si otterrà un risparmio di 1 miliardo di euro che consentirà al Governo di aumentare le pensioni minime.Questo il post del leader dei 5 Stelle:È iniziata l'estate, e ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - dubbi sui conti : Di Maio rilancia su assegni d'oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sul Governo e la Quota 100: la misura andrà in Legge di Bilancio? I dubbi del ministro Di Maio e viceministro Garavaglia: i calcoli sul mondo Scuola(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 12:31:00 GMT)

Elezioni comunali - il M5S arretra ma Di Maio : 'Davide continua a crescere contro Golia' : Evaporati, irrilevanti, diranno le opposizioni col sorriso. I pentastellati risponderanno invece che alle amministrative come sempre 'dimostriamo una crescita lenta ma costante'. Lo dice il capo ...

Comunali 2018 - M5s frena. Di Maio : Davide continua a vincere su Golia - : I pentastellati perdono i due municipi romani al voto. Quarti a Ivrea, la città di Casaleggio. Vittoria a Pantelleria e ballottaggi in città come Avellino, Ragusa e Terni. Il leader del Movimento: "...

Comunali - Gentiloni 'Morte del Pd Notizia esagerata'. Salvini 'Un successo'. Di Maio 'Davide continua a vincere su Golia' : ... la scelta di governare con la Lega è stata dettata dalla legge elettorale che ci ha costretto a scendere a compromessi con una forza politica su cui non siamo d'accordo su diversi fronti'. < LO ...