Di Maio | con Boeri d' accordo se l' Inps farà l' Inps

Lavoro : Di Maio annuncia maggiori controlli sulla legge 104; "basta abusi" : Potenziare i controlli sulla legge 104. È l'impegno assunto dal ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, il quale si è detto d'accordo con le dichiarazioni in merito del presidente dell'Inps Tito Boeri. "Ho apprezzato e faccio mio l'auspicio (del presidente Boeri ndr) - ha detto alla presentazione del Rapporto annuale Inps alla camera dei Deputati - su un più forte controllo sulla ...

Luigi Di Maio contraddice Salvini : 'Lavoreremo ancora con Tito Boeri' : Giusto ieri, il leader della Lega, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini aveva lasciato intendere, nemmeno troppo velatamente, che tra le teste prossime a saltare a breve nell'...

Di Maio non segue Salvini : con Boeri lavoreremo bene su vitalizi e pensioni d'oro : 'Non so se andremo d'accordo su tutto ma sul tema delle pensioni d'oro e dei vitalizi lavoreremo bene'. Così il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenendo alla presentazione del Rapporto Inps. ...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio su Dl Dignità : “Si chiama decreto disoccupazione - lavoro in nero o gelosia” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio, criticando il decreto Dignità voluto dal ministro del lavoro: "Lo potete chiamare decreto disoccupazione, lavoro in nero o gelosia perché Di Maio era geloso della visibilità di Salvini e ha puntato i piedi su una serie di norme nelle quali invece di colpire la disoccupazione si va a colpire chi produce posti di lavoro".Continua a leggere

Di Maio : manterremo in regola i conti : 11.12 Di Maio: manterremo in regola i conti "Condivido pienamente il pensiero del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non siamo un governo che vuole mandare fuori giri i conti pubblici,non vogliamo danneggiarli,siamo quelli che dicono diminuiamo il debito pubblico facendo investimenti". Così ...

Di Maio : Conti pubblici - ok Tria : Roma – Luigi Di Maio, Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto a margine dell’Assemblea di Ania. “Condivido pienamente il pensiero di Tira, perché e’ il pensiero di tutti quanti noi. Noi non siamo un Governo che vuole mandare fuori giri i Conti pubblici, non vogliamo danneggiarli”. “Siamo quelli- sottolinea- che dicono diminuiamo il debito pubblico facendo ...

Decreto Dignità - cosa prevede. Conte-Di Maio : “Addio Jobs act”/ Ultime notizie : ad agosto primo banco di prova : Ultime notizie sul Decreto Dignità: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 08:36:00 GMT)

Decreto Dignità - Luigi Di Maio nell'angolo. Giuseppe Conte trema - la minaccia della fiducia : La Lega e Matteo Salvini hanno espresso con fermezza le loro perplessità su misure che rischiano di mettere in grave difficoltà il mondo delle imprese. E ora che la discussione si sposta dal ...

Tutti contro la "Dignità". E Di Maio promette 13 milioni di occupati : Vogliamo una sana alleanza con il mondo imprenditoriale'. Gli fa eco anche Di Maio: 'Saremo sempre dalla parte degli imprenditori, anche diminuendo il costo del lavoro che consentirà posti meno ...

Le ragioni di Confindustria contro il decreto 'Dignità' di Di Maio : 'Il decreto-legge 'Dignità' approvato ieri è il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese'. Questo il primo commento di ...

L’ira di Confindustria : “Di Maio innesta la retromarcia sul lavoro” : I grillini al potere iniziano a danneggiare pesantemente l’Italia e l’economia italiana. Ne sono convinti sia gli esponenti di Confindustria