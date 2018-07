Di Maio : “Boeri? Lavoreremo bene su vitalizi e pensioni d’oro” : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Quando avremo finito con i vitalizi Lavoreremo sulle pensioni d’oro che il presidente chiama pensioni di privilegio: sono sicuro che finché il legislativo farà il legislativo, l’esecutivo l’esecutivo e l’Inps farà l’Inps andremo tutti d’accordo”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel suo intervento alla relazione annuale dell’Inps ...

Boeri replica Salvini : “Migranti servono Dati parlano da soli”. Di Maio lo difende Il ministro : pensi a far funzionare l’Inps : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

Luigi Di Maio contraddice Salvini : 'Lavoreremo ancora con Tito Boeri' : Giusto ieri, il leader della Lega, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini aveva lasciato intendere, nemmeno troppo velatamente, che tra le teste prossime a saltare a breve nell'...

Di Maio non segue Salvini : con Boeri lavoreremo bene su vitalizi e pensioni d'oro : 'Non so se andremo d'accordo su tutto ma sul tema delle pensioni d'oro e dei vitalizi lavoreremo bene'. Così il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenendo alla presentazione del Rapporto Inps. ...

Di Maio : Boeri?Bene se si occupa di Inps : 12.51 "Non so se andremo d'accordo su tutto, ma su pensioni d'oro e vitalizi lavoreremo bene", dice Di Maio commentando Boeri alla presentazione del Rapporto Inps. "D'accordo se l'esecutivo farà l' esecutivo e l'Inps farà l'Inps",spiega. Il governo vuole garantire pensioni dignitose, le minime saranno aumentate a 780 euro al mese:"A noi l'onere di trovare le risorse",dice Di Maio.Il Reddito d'inclusione "è un palliativo.Faremo il prima ...

SALVINI "PENSIONA" BOERI : "UN FENOMENO - INPS CAMBIERÀ"/ Video - Di Maio e Giorgetti dribblano le polemiche : Matteo SALVINI "pensiona" Tito BOERI: "Un FENOMENO sui migranti". Poi avverte: "Anche all'INPS si CAMBIERÀ". Le ultime notizie sul nuovo scontro: Di Maio e Giorgetti dribblano le polemiche

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - Boeri a Di Maio “collaboriamo - ma Governo sia preciso” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI Governo Conte. Quota 100, le perplessità che Di Maio deve affrontare. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. «Il Governo sia preciso a riguardo di annunci e novità»: Tito Boeri, presidente dell’Inps, ha voluto ricordare in una intervista a Sky Tg24 l’importanza della “precisione” sul fronte PENSIONI e RIFORMA Quota 100 in questi giorni avanzata dal neonato Governo Lega-M5s per provare a ...

Contratto di governo - Boeri bacchetta Di Maio e Salvini : “Costi per le pensioni sono più alti” : Tito Boeri ammonisce Salvini e Di Maio, a proposito della cosiddetta quota 100. Secondo il presidente dell'Inps avrebbe la misura avrebbe "un costo immediato di 15 miliardi all'anno", quindi molto di più dei 5 miliardi indicati sul documento siglato da M5S e Lega.Continua a leggere