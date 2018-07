Despacito torna di moda Tutta colpa di un meme

gqitalia

(Di mercoledì 4 luglio 2018) È bastato un post testuale su Tumblr eto a ‘tormentarci’. Con la complicità (inconsapevole) dell’assistente virtuale Amazon, Alexa. La frase ‘a effetto’ che si è tramutata in modo di dire globale in meno di 24 ore, per resistere nelle conversazioni social e non ormai da una settimana, è “This is so sad, Alexa. Play“. Sette parole che, sì, si adattano a farsi mood e a prestarsi a molteplici situazioni. È molto probabile, infatti, che sull’orlo di una crisi di nervi, ci si rivolga al tormentone pop che non ti piace ma che alla fine ti si è fissato nella memoria e, volente o no, grazie a questa, oggi si tinge della nostalgia per un’estate scandita, sempre volente o meno, dalle sue note. Nostalgia (e canzone) che oggi si fa promessa per le notti dell’estate che c’è e sarà ancora per un ...