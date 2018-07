Denuclearizzazione Corea del Nord | obiettivo vero o bluff? Luci ed ombre dell’impegno di

COREA DEL NORD - USA : “CONTINUANO AD ARRICCHIRE L'URANIO”/ Attività incoerente con piani di Denuclearizzazione : COREA del NORD, servizi Usa: “CONTINUANO ad ARRICCHIRE l’uranio”. Kim Jong-un starebbe proseguendo in gran segreto il proprio programma nucleare(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:08:00 GMT)

Corea del Nord : il Giappone offre un aiuto per la Denuclearizzazione : Il Giappone è pronto a spedire esperti in Corea del Nord per aiutare il Paese a smantellare gli impianti atomici, fino al completamento del processo di denuclearizzazione della penisola. Lo hanno riferito fonti del governo di Tokyo all’alleato statunitense, indicando che se Washington raggiunge l’accordo con il regime di Pyongyang per demolire il reattore nucleare a grafite di Nyongbyon, a Nord ovest della penisola – e simile a ...

Le premesse per la perfetta riuscita del bilaterale di Singapore ci sono tutte. Era notte fonda in Italia, quando il leader NordCoreano Kim Jong-un ha incontrato il presidente americano Donald Trump. Il colloquio privato tra i due è durato circa un'ora ed è poi proto alla presenza di alti funzionari di entrambi i Paesi. Gli Stati Uniti chiedono la denuclearizzazione completa del piccolo Stato comunista ed in cambio concederanno 'garanzie

La foto della Korean Central News Agency ritrae Kim Jong-un insieme a quella che dovrebbe essere per il regime una bomba all'idrogeno (Foto: Korean Central News Agency) Martedì 12 giugno il leader NordCoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump si sono incontrati sull'isola di Sentosa, a Singapore, per togliere il manto di gelo che ricopre i rapporti tra le due nazioni. Lo sbrinamento passa attraverso la

Le sanzioni alla Corea del nord resteranno fino alla Denuclearizzazione - dice Pompeo : "Dobbiamo completare la denuclearizzazione, solo allora leveremo le sanzioni". Il segretario di stato statunitense Mike Pompeo chiarisce tempi e regole dell'accordo con la Corea del nord dopo lo storico incontro avvenuto a Singapore fra il presidente americano Donald Trump e quello nordCoreano Kim J

Per raggiungere la pace e la stabilità nella penisola coreana e realizzare la sua denuclearizzazione, la Corea del Nord e gli Stati Uniti "dovrebbero impegnarsi a trattenersi dall'antagonismo

Incontro storico tra Trump e Kim Jong-un : la Corea del Nord accetta la Denuclearizzazione : L'accordo è comunque una mossa politica rilevante per Trump che punta al mantenimento della superiorità militare degli Stati Uniti sul resto del mondo, sopratutto all'indomani di un G7 che ha visto ...

Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». Il leader asiatico, secondo The Donald, è «un abile negoziatore». Da invitare alla Casa Bianca.

