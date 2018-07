Decreto Dignità | perché non serve a combattere il precariato

Giorgio Mulè attacca Luigi Di Maio : 'Il Decreto Dignità copiato e dettato dalla Cgil' : Lo ha smascherato subito: Luigi Di Maio, il decreto dignità, lo ha pure copiato : 'Salutiamo l'ingresso della Cgil nazionale al governo e diciamo addio al buonsenso. Il decreto in-dignità è stato ...

Il Decreto Dignità divide il governo giallo-verde. La Lega chiede i voucher per l'agricoltura e studia modifiche sui contratti a tempo : Le imprese chiedono alla Lega di fermarsi. E se parte dell'elettorato di Matteo Salvini va in allarme è un chiaro segnale che crea più di qualche imbarazzo tra i parlamentari del Carroccio. Il Decreto Dignità, primo provvedimento politico targato giallo-verde, è già motivo di discussione e di divisioni all'interno del governo, nonostante le dichiarazioni ufficiali. Luigi Di Maio non può retrocedere ...

«Meno lavoro e investimenti»! La protesta delle imprese contro il Decreto «dignità» : Il segnale che arriva dal primo provvedimento varato dal governo Lega-M5S è «un segnale molto negativo per il mondo delle imprese» proprio mentre il mercato del lavoro sta mostrando segni di ripresa. Il decreto otterrà il risultato «di avere meno lavoro, non meno precarietà», denunciano compatti imprenditori, ...

Decreto Dignità - anche la Lega Basket esprime preoccupazione : anche la Lega Basket Serie A si dice preoccupata con riferimento alle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. L'articolo Decreto Dignità, anche la Lega Basket esprime preoccupazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Decreto Dignità - Salvini apre a modifiche. I paletti di Di Maio : "E' un buon inizio, e poi il Parlamento cercherà di renderlo ancora più efficiente , più produttivo. Sicuramente arginare le delocalizzazioni, arginare il gioco d'azzardo, la ludopatia che sta ...

Forza Italia : 'Stravolgeremo il Decreto Dignità - tornino i voucher' : "Meno Di Maio, più Centinaio": così la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, ha presentato il disegno di legge per la reintroduzione dei voucher nel mondo del lavoro. Il riferimento è al ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, che si è detto favorevole all'impiego dei buoni nel settore del turismo. "Combatteremo per stravolgere il decreto ...

Governo - Meloni : “Decreto Dignità? Non abbiamo bisogno di tornare al PC anni’80. Boeri mi preoccupa” : Giorgia Meloni a tutto campo in sala Stampa in camera dei deputati: “Il decreto Dignità parte per stabilizzare le persone ma finisce con l’esatto contrario. Produce nuova disoccupazione. Fratelli D’Italia ritiene necessario mettere le aziende nelle condizioni di assumere. Di Maio le vuole punire rendendo difficile l’assunzione. Non ci serve tornare al PC anni ’80. Preoccupa che il presidente Inps non sappia che il ...

Decreto Dignità - Di Maio : 'Nessuna divergenza con Lega' : Sul Decreto dignità "non ci sono divergenze con Lega, ho parlato con Matteo Salvini e siamo d'accordissimo". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sottolineando che "anche la Cei ha ...

Decreto Dignità - ‘DISTANZE’ SALVINI-DI MAIO/ Ultime notizie - il testo che non piace e rischi per i lavoratori : Ultime notizie sul DECRETO DIGNITÀ: Di MAIO e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:42:00 GMT)

Decreto Dignità - Salvini 'L Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio. Ed è scontro anche su Boeri : servono più immigrati per fare lavori che gli italiani non vogliono più fare..." Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani. Vive su Marte? - ...

Nonostante il "Decreto dignità" - licenziata la maestra diplomata : Nonostante il "decreto dignità" preveda il "congelamento" delle maestre diplomate per 120 giorni, a Salerno arriva il primo licenziamento. Un'insegnante campana di 40 anni è stata infatti allontanata ...

Il Decreto Dignità rischia di aggravare la precarietà del lavoro : Passato il clamore del varo del decreto Dignità, possiamo e dobbiamo chiarirci il senso e la direzione di tale provvedimento, che, a mente fredda, evidenzia subito essere un atto legislativo poco connesso con la realtà del Paese. In particolare tra le critiche in primo ci sono quelle che mettono in evidenza i motivi del massiccio ricorso al tempo determinato, motivi secondo i critici ignorati da Di Maio. Sul fronte lavoro l'Istat certifica in ...

Decreto «dignità» - i cinque punti chiave e il fronte dei contrari : Dodici articoli. Quello approvato lunedì sera dal Consiglio dei ministri col nome di Decreto Dignità porta con sé tra le misure più impattanti una stretta sui contratti a termine, i...